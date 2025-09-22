Flamengo sofre no Brasileiro com efeito dominó de jogo da Libertadores

E se o árbitro não tivesse expulsado Plata?

Desde o segundo tempo do jogo contra o Estudiantes, quinta-feira, pela Libertadores, o Flamengo vive um efeito dominó que também impacta no Brasileirão. Vide o empate com o Vasco ontem.

Basta olhar para os últimos dias e fazer o exercício de hipóteses:

Se Plata não tivesse sido expulso, o time dificilmente teria sofrido o gol nos acréscimos.

Logo, a vantagem para o jogo de volta seria maior.

O time não teria se desgastado tanto para compensar um jogador a menos na quinta-feira.

Filipe Luís, talvez, tivesse usado mais titulares desde o início contra o Vasco.

O Flamengo poderia não ter entrado tão descoordenado em campo, sofrido o empate e permitido a aproximação de Cruzeiro e Palmeiras na classificação.

Se não fosse o apertado 2 a 1 com o Estudiantes, o empate com o Vasco viria em um contexto de menos tensão.

O time não pode dar bobeira na Argentina, porque o duelo já vai para os pênaltis se perder por um gol de diferença.

Até a vida do próprio árbitro Andrés Rojas estaria mais simples, caso Plata não fosse expulso. Além do constrangimento público, ele foi tirado da lista dos que vão atuar no Mundial Sub-20.

O lado positivo nessa novela toda é que ao menos a suspensão de Plata foi retirada pela Conmebol. E como o jogo vai ser só na quinta-feira, o Flamengo vai ter um tempinho mais elástico de descanso.

O alerta é que a vitória sobre o Estudiantes poderia ter sido mais elástica, mesmo com o erro do juiz, se o Flamengo tivesse aproveitado as chances no primeiro tempo. Contra o Vasco, também houve oportunidades claras desperdiçadas na etapa final.

O time viaja na terça-feira e depois já vai direto para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians, pelo Brasileirão. A proposta é inverter o efeito dominó para colher consequências positivas.

"Acredito que a logística foi muito bem estudada e está sendo muito bem-feita em todo o campeonato. Temos que agradecer muito. Esperamos que com as viagens e a sequência de jogos, os jogadores cheguem o melhor possível, saudáveis e frescos para entrar em campo", disse o técnico Filipe Luís.