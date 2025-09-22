Flamengo se reapresenta e inicia preparação para duelo com Estudiantes

Nesta segunda-feira, CT Ninho do Urubu, o elenco do Flamengo se reapresentou após o empate por 1 a 1 com o Vasco e iniciou a preparação para encarar o Estudiantes. A partida é válida pela volta das quartas de final da Libertadores.

Em recuperação de um edema na coxa esquerda, o meio-campista Jorginho, desfalque nas últimas quatro partidas, apresentou evolução no tratamento. O jogador, que sofreu a lesão durante a goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, pelo Brasileirão, pode voltar a aparecer na lista de relacionados do técnico Filipe Luís.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Assim, o treinador deve poder contar com força máxima. Com o triunfo por 2 a 1 no duelo de ida, realizado no Maracanã, um simples empate leva o Flamengo à semifinal da Libertadores. Por outro lado, o Estudiantes será obrigado a vencer por dois tentos de diferença. Em caso de triunfo por apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis.

A partida está marcada para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi. Quem avançar, encara o vencedor do duelo entre Vélez Sarsfield e Racing.

Situação do Flamengo no Brasileirão

Com o empate em 1 a 1 com o Vasco, no último domingo, o Flamengo manteve a liderança do Brasileirão, com 51 pontos, mas tem um jogo a mais em relação ao Palmeiras. O time paulista, que goleou o Fortaleza por 4 a 1, aparece em terceiro lugar, com 49 pontos, porém com uma partida a menos.

A próxima partida do Rubro-Negro pela competição nacional será diante do Corinthians, no próximo domingo (28), às 20h30, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada.