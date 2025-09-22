Flamengo rescinde contrato de herói do título mundial sub-20 de 2024

O Flamengo rescindiu o contrato com o atacante Felipe Teresa, de 19 anos, autor do gol do título mundial sub-20 do ano passado, sobre o Olympiacos (GRE).

O que aconteceu

O motivo para a rescisão foi disciplinar. A informação inicial foi dada pelo canal "Flazoeiro" e confirmada pelo UOL.

A comissão técnica e a diretoria estavam insatisfeitos com o comportamento do jovem no dia a dia de treinos e jogos. Seu contrato iria até 1º de julho de 2026. O Flamengo ainda não se manifestou oficialmente sobre a decisão.

Felipe Teresa não conseguiu ter muitas oportunidades entre os profissionais. Foram apenas cinco jogos com um gol marcado.

Nesta temporada ele também perdeu espaço no sub-20 e vinha sendo reserva, apesar de ter entrado em campo no bicampeonato mundial deste ano, contra o Barcelona, onde atuou por 12 minutos.

Seus últimos gols foram no dia 24 de junho, contra o Santos, pelo Brasileiro sub-20, quando marcou dois na vitória por 2 a 1.