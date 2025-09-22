Topo

Flamengo projeta Jorginho de volta e De La Cruz renovado contra Estudiantes

Na reunião das tropas para buscar a classificação nas quartas de final da Libertadores, o Flamengo tenta recuperar o volante Jorginho visando ao duelo com o Estudiantes, na Argentina.

O jogador não atua há quase um mês por causa de um problema muscular na coxa esquerda. E a ideia é completar o trabalho de recuperação para verificar se ele consegue viajar com a delegação.

"Estamos trabalhando para recuperar ele para quinta-feira. Vamos ver se conseguimos ter a volta dele. É muito importante para a gente. Um líder fora e dentro do campo. Se recuperar, vai ajudar muito", admitiu o técnico do Fla, Filipe Luís.

Sem Jorginho, Saúl ganhou mais relevância como construtor de jogo no meio-campo. O retorno de Jorginho era esperado para antes, mas a recuperação se estendeu. E incluiu até o período da Data Fifa.

Mais gás para uruguaio

Já De La Cruz jogou bem na ida contra o Estudiantes. A questão é que o uruguaio não recuperou a forma a ponto de estar 100% para encarar o Vasco. Allan foi titular.

Agora, o Fla não só quer ter Jorginho de volta, mas também dar fôlego novo para De La Cruz. Isso aumenta o leque para o duelo no qual tem uma vantagem apertada, já que venceu o Estudiantes no primeiro jogo por 2 a 1.

"O De La Cruz hoje não estava nas melhores condições para jogar muitos minutos. Convoquei ele esperando para ver como seria a recuperação. Então optei por não usar. O que espero é que nos próximo jogo estejam todos os jogadores à disposição tendo quatro dias para recuperar. Tenho certeza que todos vão estar à disposição e se o Jorginho voltar, melhor ainda", acrescentou Filipe Luís.

A formação do meio-campo é um dos elementos mais relevantes para a montagem do treinador. Ele já disse algumas vezes que os volantes são os jogadores mais exigidos, tanto fisica quanto cognitivamente.

Allan chegou a gerar alguns protestos da torcida no Maracanã contra o Vasco e, apesar de já ter tido fases piores, ainda não conta 100% com a confiança da arquibancada.

Jorginho, por sua vez, caiu como uma luva, mesmo quando Pulgar ainda estava saudável e fazia com que o ítalo-brasileiro atuasse como segundo volante.

Nessa onda de lesões do meio-campo, Saúl apareceu para resolver, embora Filipe Luís tivesse pensado que ele seria mais um "novo Gerson", jogando aberto na ponta direita eventualmente. Só que o espanhol passou a brilhar assim que retomou a forma física após tempo parado.

Se Jorginho voltar, a tendência é pelo casamento de uma combinação técnica de passe e posicionamento à disposição do Flamengo.

