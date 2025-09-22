Topo

Conmebol diz que tirou suspensão de Plata por 'integridade' do jogo

Gonzalo Plata é expulso após segundo amarelo em Flamengo x Estudiantes, pela Libertadores Imagem: Pablo PORCIUNCULA / AFP
Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

22/09/2025 16h17

A Conmebol, em nota divulgada na tarde de hoje (22), confirmou que Plata, atacante do Flamengo, está liberado para o jogo de volta contra o Estudiantes, da Argentina, pelas quartas de final da Libertadores. O jogador foi expulso no duelo no Maracanã, mas a punição foi revista.

A entidade justificou que anulou as consequências do cartão vermelho "com o objetivo de salvaguardar os princípios de justiça esportiva e equidade" e afirmou que a decisão "reflete o compromisso da Conmebol com o Fair Play, a integridade do jogo e o respeito pela essência do futebol".

Esta decisão reflete o compromisso da Conmebol com o Fair Play, a integridade do jogo e o respeito pela essência do futebol, garantindo que nenhum jogador seja prejudicado por uma sanção manifestamente incorreta trecho da nota da Conmebol

O lance que gerou polêmica aos 36 minutos do segundo tempo, quando Plata tocou na bola e recebeu um chute do adversário, que buscava afastar a bola. O árbitro entendeu que o jogador rubro-negro tinha entrado de sola e aplicou o segundo amarelo, que resultou na expulsão.

Veja nota da Conmebol

"Com relação à expulsão do jogador do Flamengo, Gonzalo Jordy Plata Jiménez, durante o jogo de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores 2025, a Confederação Sul-Americana de Futebol informa que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a Comissão de Árbitros concluiu que o segundo cartão amarelo foi resultado de um erro manifesto.

Cabe ressaltar que, de acordo com as Regras do Jogo, o segundo cartão amarelo que resulta em expulsão não é objeto de revisão pelo VAR, motivo pelo qual a sanção em questão não foi revisada durante a partida.

Com o objetivo de salvaguardar os princípios de justiça esportiva e equidade, a CONMEBOL decidiu anular as consequências jurídicas da mesma, pelo que o jogador Plata está habilitado a jogar a próxima partida.

Esta decisão reflete o compromisso da CONMEBOL com o Fair Play, a integridade do jogo e o respeito pela essência do futebol, garantindo que nenhum jogador seja prejudicado por uma sanção manifestamente incorreta".

