'Flamengo deixou a desejar contra o Vasco', diz Lavieri

O Flamengo decepcionou no empate por 1 a 1 contra o Vasco no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, avalia Danilo Lavieri no Posse de Bola, do Canal UOL.

O resultado pôs a liderança do Rubro-Negro em risco, já que agora o Palmeiras tem menos pontos perdidos com um jogo a mais a disputar. Para Lavieri, mesmo poupando titulares, o Flamengo deveria ter sido mais eficiente diante do rival.

Com todas as dificuldades do clássico, eu imaginava que o Flamengo pudesse ter apresentado um futebol mais eficiente ao menos contra o Vasco do que foi ontem. Com a estratégia do Filipe Luís de ter falado que alguns jogadores estavam cansados, colocando meio time titular, o Flamengo deixou a desejar e acaba vendo o Palmeiras em aproveitamento passar. Ainda não dá pra cravar que o Palmeiras vai ganhar do Santos e do Juventude, mas eu esperava um futebol mais eficiente.

Danilo Lavieri

O colunista Juca Kfouri reconhece a frustração do torcedor rubro-negro, mas descarta qualquer desastre para o Flamengo.

Por outro lado, Juca chamou atenção à falta de capacidade do time de Filipe Luís de definir as partidas quando está na frente do placar, correndo risco de ceder o empate, como no clássico.

Não existe Flamengo e Vasco fácil. Flamengo jogou melhor, mereceu ganhar. Então, achar que este é um resultado desastroso, não, é um resultado frustrante, decepcionante para a nação. Mas desastroso não é. Não tira o Flamengo da luta pelo título. Nada disso. Só assusta mesmo, mas isso não é de hoje, a incapacidade que o Flamengo vem mostrando de fazer gol na hora do pega pra capar.

Juca Kfouri

