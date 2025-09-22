Filipe Luís analisa empate entre Flamengo e Vasco: "Tristes, mas é um resultado normal"

Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O treinador Filipe Luís analisou a partida e lamentou o resultado do clássico.

"Clássico é um jogo diferente, tem um clima diferente. Começamos muito bem, controlando o jogo, encontrando os espaços e saindo da pressão até fazer o gol. Depois, o Vasco encaixou uma marcação individual e não conseguimos ter controle. Aceleramos demais o jogo. Foi o melhor momento do Vasco, criando volume, até empatar o jogo. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol, eles tiveram chances, mas não tão claras. Temos que ter calma, tem muita coisa pela frente. Ficamos tristes, mas é um resultado normal, especialmente pela sequência do jogo há dois dias", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

No Maracanã, Jorge Carrascal abriu o placar para o Flamengo logo aos 11 minutos de jogo. Ainda antes do intervalo, Rayan, de cabeça, empatou para o Vasco. No segundo tempo, nenhuma equipe marcou e a partida acabou empatada em 1 a 1.

Com o resultado, a equipe do técnico Filipe Luís segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, um a mais que o vice-líder do Palmeiras. Por outro lado, o Cruzmaltino ocupa a 16ª posição, com 24 pontos, dois acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Jogadores poupados

O clássico aconteceu entre os duelos entre Flamengo e Estudiantes, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Por conta disso, Filipe Luís mandou alguns jogadores reservas para a partida contra o Vasco, neste domingo.

"Pensei em uma equipe fresca, que conseguisse pressionar a saída de bola do Vasco, em que eles juntam muitos jogadores atrás da linha da bola e enchem as laterais. Precisava de perna fresca. Muitos dos jogadores que atuaram na quinta não se recuperam. Optamos por colocar alguns deles no segundo tempo para tentar melhorar a equipe", explicou o treinador.

O jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

Próximo jogo do Flamengo