Ferroviária x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo pelo Paulista feminino

Nesta segunda-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista feminino, o Palmeiras encara a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A bola rola às 20h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Sportv.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega para o confronto com duas vitórias consecutivas na competição, contra Taubaté e Realidade Jovem, respectivamente. Até aqui, o Verdão soma cinco triunfo, um empate e duas derrotas.

Deste modo, o time se encontra na vice-liderança, com 16 pontos, atrás apenas do rival Corinthians, que apresenta 24 somados.

Assim como o adversário, a Ferroviária vem de dois triunfos seguidos, diante de São Paulo e Taubaté, respectivamente. No geral, soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Atualmente com 14 pontos, na terceira posição, a Locomotiva necessita do resultado positivo para ultrapassar o Palmeiras e pular para a vice-liderança.