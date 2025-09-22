Ferroviária x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo pelo Paulista feminino
Nesta segunda-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista feminino, o Palmeiras encara a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A bola rola às 20h (de Brasília).
Onde assistir: a partida será transmitida pelo Sportv.
Como chegam as equipes?
O Palmeiras chega para o confronto com duas vitórias consecutivas na competição, contra Taubaté e Realidade Jovem, respectivamente. Até aqui, o Verdão soma cinco triunfo, um empate e duas derrotas.
Deste modo, o time se encontra na vice-liderança, com 16 pontos, atrás apenas do rival Corinthians, que apresenta 24 somados.
Assim como o adversário, a Ferroviária vem de dois triunfos seguidos, diante de São Paulo e Taubaté, respectivamente. No geral, soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.
Atualmente com 14 pontos, na terceira posição, a Locomotiva necessita do resultado positivo para ultrapassar o Palmeiras e pular para a vice-liderança.