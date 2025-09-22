Ferroviária x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Ferroviária e Goiás medem forças nesta terça-feira, às 21h35 (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do confronto.
Onde assistir Ferroviária x Goiás ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como a Ferroviária chega para o confronto
Na Série B, a Ferroviária não vence há cinco jogos e ocupa a 15ª posição, com 32 pontos. Agora, busca voltar a ter bons resultados para se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, empatou com o Avaí.
Como o Goiás chega para o confronto
O Goiás é o líder da competição, com 48 pontos. Na última rodada, voltou a vencer depois de três jogos e tem apenas um ponto de vantagem em relação ao Coritiba.
Histórico do confronto
Na única vez que as equipes se enfrentaram, o Goiás saiu vencedor. Veja o placar do jogo:
- 23/05/25: Goiás 2 x 0 Ferroviária (Série B)
Estatísticas
Ferroviária na Série B
- 15ª posição
- 7 vitórias, 11 empates e 9 derrotas
- 30 gols marcados
- 34 gols sofridos
Goiás na Série B
- 1ª posição
- 14 vitórias, 6 empates e 7 derrotas
- 33 gols marcados
- 25 gols sofridos
Prováveis escalações
Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Carlão.
Técnico: Daniel Azambuja
Goiás: Thiago Rodrigues; Lepu, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão Silva, Juninho e Rodrigo Andrade; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá.
Técnico: Vagner Mancini
Arbitragem
- Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
- Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Ficha técnica
Jogo: Ferroviária x Goiás
Campeonato: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 23 de setembro de 2025, terça-feira
Horário: 21h35 (de Brasília)
Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara
Onde assistir: Disney+