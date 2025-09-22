Topo

Ferroviária x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

22/09/2025 20h00

Ferroviária e Goiás medem forças nesta terça-feira, às 21h35 (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do confronto.

Onde assistir Ferroviária x Goiás ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como a Ferroviária chega para o confronto

Na Série B, a Ferroviária não vence há cinco jogos e ocupa a 15ª posição, com 32 pontos. Agora, busca voltar a ter bons resultados para se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, empatou com o Avaí.

Como o Goiás chega para o confronto

O Goiás é o líder da competição, com 48 pontos. Na última rodada, voltou a vencer depois de três jogos e tem apenas um ponto de vantagem em relação ao Coritiba.

Histórico do confronto

Na única vez que as equipes se enfrentaram, o Goiás saiu vencedor. Veja o placar do jogo:

  • 23/05/25: Goiás 2 x 0 Ferroviária (Série B)

Estatísticas

Ferroviária na Série B

  • 15ª posição

  • 7 vitórias, 11 empates e 9 derrotas

  • 30 gols marcados

  • 34 gols sofridos

Goiás na Série B

  • 1ª posição

  • 14 vitórias, 6 empates e 7 derrotas

  • 33 gols marcados

  • 25 gols sofridos

Prováveis escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Carlão.

Técnico: Daniel Azambuja

Goiás: Thiago Rodrigues; Lepu, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão Silva, Juninho e Rodrigo Andrade; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá.

Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

  • Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

  • Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Ficha técnica 

Jogo: Ferroviária x Goiás 

Campeonato: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 23 de setembro de 2025, terça-feira

Horário: 21h35 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: Disney+

