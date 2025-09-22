Topo

Corinthians barra convocação de reserva de Hugo para a Copa do Mundo Sub-20

Felipe Longo, goleiro do Corinthians, durante jogo da Copinha - Leonardo Lima/AGIF
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 16h34

O Corinthians barrou a convocação do goleiro Felipe Longo para a Copa do Mundo Sub-20.

O que aconteceu

Felipe Longo havia sido convocado pelo técnico Ramon Menezes, mas foi cortado a pedido do Corinthians. Pedro Cobra, do Atlético-MG, foi chamado para o lugar do corintiano.

O atleta do Corinthians teria de se apresentar à seleção hoje, na Granja Comary, mas acabou liberado após o pedido do clube. A seleção embarca amanhã para o Chile, onde ocorrerá a competição entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.

O goleiro de 20 anos é o reserva imediato de Hugo Souza no Corinthians. Ele ganhou espaço após Matheus Donelli sair dos planos da comissão técnica e ficar de fora até dos relacionados.

Felipe Longo ainda não estreou pelo time profissional do Corinthians. O camisa 40, no entanto, tem sido relacionado para todos os jogos do clube.

A informação do corte de Felipe Longo foi publicada inicialmente pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo UOL.

