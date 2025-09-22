'Só falta o passaporte': Santos prepara anúncio do atacante Brahimi

O atacante Billal Brahimi já treina no CT Rei Pelé e aguarda só o passaporte para ser anunciado oficialmente pelo Santos, informa o colunista Lucas Mussetti no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo Mussetti, o Peixe enfrenta entraves burocráticos e prefere esperar toda a documentação antes de oficializar o reforço, mesmo com o acordo fechado e o anúncio já pronto.

Os trâmites burocráticos super complexos de um estrangeiro fora do Mercosul, do Ministério da Justiça, do nome no Diário Oficial da União, esse processo imigratório foi superado. Falta agora a emissão do passaporte. É a única coisa que falta. Lucas Mussetti

Brahimi tem treinado de forma individual, sem contato físico, para evitar riscos antes do anúncio oficial.

A ordem lá dentro do jurídico é assim: já esperamos, todo mundo sabe que ele vai jogar no Santos, então vamos esperar esse último documento para anunciar, não tem por que a gente correr. O Brahimi tem treinado normalmente e tem chamado a atenção nos treinos técnicos, mas ele não faz treinos táticos, de choque, de contato, porque se machuca antes de assinar efetivamente o contrato poderia dar algum problema jurídico. Lucas Mussetti

O colunista acrescentou que a contratação de Brahimi foi aprovada por Vojvoda. Para Musetti, o franco-argelino de 25 anos é uma aposta.

O Vojvoda aprovou essa contratação, que é uma aposta, né? Não é um cara que empolga muito, mas é isso. O Santos demorou muito para conseguir essa regularização, ainda não anunciou, mas saindo o passaporte, o Santos anuncia -- o anúncio tá pronto, o vídeo tá feito.

Lucas Mussetti

Com passagens por clubes como Nice, Brest e Middlesbrough, Brahimi vai assinar com o Santos até dezembro de 2026.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.