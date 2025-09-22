Topo

Elenco do Santos ganha descanso e se reapresenta na terça-feira

22/09/2025 14h45

O elenco do Santos ganhou um descanso nesta segunda-feira. O clube venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite do último domingo, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores se reapresentam no CT Rei Pelé nesta terça-feira, quando começa a preparação para a partida contra o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada da Série A.

Desfalques de peso

Para este jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Gonzalo Escobar. O lateral esquerdo está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo.

Neymar é outro desfalque certo. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês. O meio-campista Gabriel Bontempo também trata uma contusão muscular.

Dúvidas e retornos

O Santos aguarda os exames de Victor Hugo. O meio-campista saiu ainda no primeiro tempo do clássico com dores no músculo adutor da coxa direita.

Vojvoda torce para ter Willian Arão de volta. O volante luta para se livrar de uma lesão na panturrilha. Ele não é relacionado desde 19 de julho.

Por outro lado, o zagueiro Zé Ivaldo e o lateral direito Igor Vinícius são reforços garantidos. Os dois cumpriram suspensão diante do São Paulo.

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Programação do Santos

Terça-feira (23)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (24)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (25)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (26)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (27)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé. Saída para Bragança Paulista de tarde.

Domingo (28)

Red Bull Bragantino x Santos FC - 18h30 - Estádio Cícero de Souza Marques.

Próximo jogo do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

