Écio Pasca, ex-treinador da Portuguesa, morre aos 76 anos

22/09/2025 12h37

Écio Pasca, ex-treinador da Portuguesa, morreu na manhã desta segunda-feira, aos 76 anos. Ele estava internado em São Paulo para tratar de um tumor na boca.

Écio ficou conhecido por comandar o icônico time da Portuguesa que se sagrou campeão da Copinha de 1991, com nomes como Dener, Sinval e Tico. Em nota oficial, a Lusa lamentou o falecimento do ex-treinador.

Como jogador, Écio foi meio-campo do Palmeiras entre 1967 e 1968. Seu último trabalho como treinador foi nas divisões de base da Portuguesa.

O velório acontece nesta segunda-feira, das 13h às 17h, no OSSEL Avelino. Em seguida, o cerimonial seguirá para o Crematório da Vila Alpina.

Confira a nota da Lusa na íntegra:

Nota de pesar - Écio Pasca

A Portuguesa SAF lamenta profundamente o falecimento do ex-treinador Écio Pasca, nesta segunda-feira (22), aos 76 anos de idade.

Écio comandou a Lusa no histórico título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1991. O time que tinha Dener, Sinval, Tico e companhia registra até hoje a melhor campanha na história da competição.

O velório acontece hoje, das 13 às 17 horas, no OSSEL Avelino (Rua Caetano Pimentel do Vabo, 74, Jardim Avelino). Na sequência, o cerimonial seguirá para o Crematório da Vila Alpina (Av. Francisco Falconi, 437, Vila Alpina).

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

