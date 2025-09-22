Dorival exalta Sport para justificar tropeço do Corinthians em Recife

Neste domingo, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Sport na Ilha do Retiro, foi superado por 1 a 0 e teve sua sequência invicta encerrada. Após a partida, o técnico Dorival Júnior exaltou o Leão da Ilha para justificar o revés do Timão em Recife.

"O Corinthians não entrou jogando um jogo simples não, entrou muito bem preparado e sabendo que seria uma decisão. Entramos sabendo das dificuldades que enfrentaríamos. Nada surpreendeu. O Sport vinha jogando muito bem as últimas partidas e, às vezes, ninguém reconhece isso. Na tabela, o Sport é a última equipe colocada, mas pelo que vem jogando, talvez estivesse com uma pontuação bem diferente da que está nesse momento se os resultados acontecessem antes", disse.

Ao vencer, o Sport alcançou 14 somados, mas continua na 20ª e última posição. Este resultado representou a segunda vitória (primeira como mandante) do time comandado por Daniel Paulista em 22 compromissos. O Leão não triunfava há quatro confrontos (duas derrotas e dois empates). Já como mandante, o jejum era de seis meses.

"Fomos valentes, buscamos o resultado. Não foi um jogo tecnicamente brilhante da nossa equipe, mas não deixamos de lutar, de termos entrega. Fomos um time compromissado com a busca da vitória. Não foi um grande dia em razão das situações que poderíamos ter aproveitado melhor. Com isso, um erro na segunda etapa acabou nos tirando a possibilidade de um resultado positivo", concluiu.

Com o resultado, o Corinthians permaneceu com 29 pontos, na 10ª colocação da tabela. De quebra, ainda perdeu sua invencibilidade, que chegava a cinco jogos (quatro vitórias e um empate). Caso vencesse, alcançaria a maior sequência de partidas sem ser superado desde a chegada de Dorival.