Diniz enxerga empate justo no clássico e elogia Rayan após gol pelo Vasco

22/09/2025 09h25

No Maracanã, Vasco e Flamengo empataram em 1 a 1 neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na visão do técnico Fernando Diniz, o Cruzmaltino conseguiu competir diante do Rubro-Negro e a igualdade no clássico carioca foi justa.

"A pontuação que o Vasco tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. Deixamos aí pelo menos uns oito pontos muito claros para trás. A gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Neste domingo, o time conseguiu competir em determinados momentos. Quando o Flamengo se impôs a gente conseguiu se defender bem e isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time", afirmou Diniz.

Elogios a Rayan

Após sair atrás do placar, o Vasco chegou ao empate ainda no primeiro tempo com um gol do jovem Rayan. Na entrevista coletiva, Diniz rasgou elogios ao atacante que, para ele, é um dos mais decisivos do Brasil.

"O Rayan é um jogador jovem que tem um poder de desequilíbrio gigantesco atualmente. Se não for o maior, ele está entre os maiores do nosso país. E ele tem só 19 anos. Ele está aprendendo qual é o potencial dele, tem muita estrada pela frente. O Rayan é um jogador raríssimo", disse Diniz.

Com 24 pontos, o Vasco é o 16º colocado no Campeonato Brasileiro após 23 jogos disputados. O Gigante da Colina está a dois pontos da zona de rebaixamento da competição.

  • O próximo compromisso do Vasco é nesta quarta-feira, contra o Bahia, em São Januário, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

