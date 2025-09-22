Diego Lopes revela que aceitaria enfrentar Charles do Bronx no UFC Rio

Com a saída de Rafael Fiziev por lesão, a luta principal do UFC Rio, agendado para o dia 11 de outubro, segue sem definição. Apesar da ausência do cazaque, o nome de Charles 'do Bronx' continua no card, e a organização agora busca um novo adversário para o ex-campeão dos leves (70 kg). Entre os possíveis substitutos, um dos que já manifestaram interesse foi Diego Lopes, destaque em ascensão na divisão dos penas (66 kg).

Em entrevista ao canal 'Laerte Vianna na Área - MMA', o brasileiro radicado no México declarou que aceitaria o confronto sem pensar duas vezes, caso fosse chamado pela organização. Lopes ainda elogiou a trajetória do compatriota, mas deixou claro que está sempre pronto para desafios, independentemente do nome ou das circunstâncias.

"Claro. Por que não? Claro que eu toparia. Ainda mais porque o Charles é uma lenda do esporte brasileiro. Como eu sempre tenho falado, eu nunca vou negar nenhuma luta. Se o UFC acha que eu sou o cara indicado para lutar com ele e me ligar, claro que sim. Sem nenhum problema. Sem pensar duas vezes", afirmou.

Indefinição

Com o evento cada vez mais próximo, a permanência de Do Bronx no UFC Rio torna-se incerta. Ainda assim, a tendência é que o Ultimate faça todos os esforços para mantê-lo no card, dada sua relevância comercial e a forte conexão com o público brasileiro - que já esgotou os ingressos para o evento no Rio de Janeiro. A dificuldade está em encontrar um atleta dos leves que aceite o duelo de última hora, em território hostil e sem uma preparação adequada.

Entre os nomes cogitados, o polonês Mateusz Gamrot, atual número 8 do ranking da categoria, demonstrou interesse em assumir a vaga. Após Charles mencionar que alguns atletas teriam recusado a luta nos bastidores, Gamrot respondeu nas redes sociais, sugerindo que, na verdade, seria o brasileiro quem estaria evitando enfrentá-lo. Outro que se ofereceu foi o também brasileiro Vinícius 'Lok Dog', que utilizou a ferramenta 'story' do 'Instagram' para se colocar à disposição da organização. Além deles, lutadores como Renato 'Moicano' e Benoit Saint-Denis também foram especulados, mas, no momento, correm por fora.

