Apostas em Dembélé, Yamal e Raphinha: como estão bets para a Bola de Ouro

Troféu da Bola de Ouro Imagem: AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 14h20

Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, aparece com ampla vantagem para conquistar a Bola de Ouro 2025. Pelo menos é o que indica a casa de apostas Polymarket. A cerimônia acontece hoje, a partir de 16h (de Brasília), em Paris, na França.

O que aconteceu

Francês tem ampla margem sobre concorrentes. Segundo o site Polymarket, o atacante soma 84% de chances de ficar com o prêmio pela primeira vez na sua carreira. A parcial foi feita às 13h40.

Joia do Barcelona aparece na segunda posição. Lamine Yamal soma 13%, enquanto o brasileiro Raphinha, seu companheiro de time, aparece com apenas 2%. Mohamed Salah, do Liverpool, tem 1%.

Imagem: Reprodução/Playmarket

A plataforma é construída em blockchain —uma ferramenta de bancos de dados usada pelo setor de criptoativos. A plataforma norte-americana movimentou, até o momento, mais de 23 milhões de dólares na escolha do vencedor da Bola de Ouro, cerca de R$ 122,9 milhões.

O prêmio concedido pela revista "France Football" considera o desempenho dos atletas na última temporada. O recorte é do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.

Quem vai vencer a Bola de Ouro 2025?

  • Dembélé: 84%
  • Yamal: 13%
  • Raphinha: 2%
  • Salah: 1%

*Números do Polymarket, às 13h40.

Os últimos vencedores da Bola de Ouro

  • 2024 - Rodri (ESP)
  • 2023 - Lionel Messi (ARG)
  • 2022 - Karim Benzema (FRA)
  • 2021- Lionel Messi (ARG)
  • 2020 - não houve premiação
  • 2019 - Lionel Messi (ARG)
  • 2018 - Luka Modric (CRO)
  • 2017 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2016 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2015 - Lionel Messi (ARG)
  • 2014 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2013 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2012 - Lionel Messi (ARG)
  • 2011 - Lionel Messi (ARG)
  • 2010 - Lionel Messi (ARG)

Premiação da Bola de Ouro 2025 -- Onde assistir

  • Data e horário: 22 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Théâtre du Châtelet, Paris (FRA)
  • Transmissão: TNT (TV fechada) e Max (streaming --sujeito às condições da plataforma)

