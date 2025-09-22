Apostas em Dembélé, Yamal e Raphinha: como estão bets para a Bola de Ouro
Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, aparece com ampla vantagem para conquistar a Bola de Ouro 2025. Pelo menos é o que indica a casa de apostas Polymarket. A cerimônia acontece hoje, a partir de 16h (de Brasília), em Paris, na França.
O que aconteceu
Francês tem ampla margem sobre concorrentes. Segundo o site Polymarket, o atacante soma 84% de chances de ficar com o prêmio pela primeira vez na sua carreira. A parcial foi feita às 13h40.
Joia do Barcelona aparece na segunda posição. Lamine Yamal soma 13%, enquanto o brasileiro Raphinha, seu companheiro de time, aparece com apenas 2%. Mohamed Salah, do Liverpool, tem 1%.
A plataforma é construída em blockchain —uma ferramenta de bancos de dados usada pelo setor de criptoativos. A plataforma norte-americana movimentou, até o momento, mais de 23 milhões de dólares na escolha do vencedor da Bola de Ouro, cerca de R$ 122,9 milhões.
O prêmio concedido pela revista "France Football" considera o desempenho dos atletas na última temporada. O recorte é do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.
Quem vai vencer a Bola de Ouro 2025?
- Dembélé: 84%
- Yamal: 13%
- Raphinha: 2%
- Salah: 1%
*Números do Polymarket, às 13h40.
Os últimos vencedores da Bola de Ouro
- 2024 - Rodri (ESP)
- 2023 - Lionel Messi (ARG)
- 2022 - Karim Benzema (FRA)
- 2021- Lionel Messi (ARG)
- 2020 - não houve premiação
- 2019 - Lionel Messi (ARG)
- 2018 - Luka Modric (CRO)
- 2017 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2016 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2015 - Lionel Messi (ARG)
- 2014 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2013 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2012 - Lionel Messi (ARG)
- 2011 - Lionel Messi (ARG)
- 2010 - Lionel Messi (ARG)
Premiação da Bola de Ouro 2025 -- Onde assistir
- Data e horário: 22 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Théâtre du Châtelet, Paris (FRA)
- Transmissão: TNT (TV fechada) e Max (streaming --sujeito às condições da plataforma)