Apostas em Dembélé, Yamal e Raphinha: como estão bets para a Bola de Ouro

Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, aparece com ampla vantagem para conquistar a Bola de Ouro 2025. Pelo menos é o que indica a casa de apostas Polymarket. A cerimônia acontece hoje, a partir de 16h (de Brasília), em Paris, na França.

O que aconteceu

Francês tem ampla margem sobre concorrentes. Segundo o site Polymarket, o atacante soma 84% de chances de ficar com o prêmio pela primeira vez na sua carreira. A parcial foi feita às 13h40.

Joia do Barcelona aparece na segunda posição. Lamine Yamal soma 13%, enquanto o brasileiro Raphinha, seu companheiro de time, aparece com apenas 2%. Mohamed Salah, do Liverpool, tem 1%.

Playmarket aponta Dembélé como favorito para vencer a Bola de Ouro 2025 Imagem: Reprodução/Playmarket

A plataforma é construída em blockchain —uma ferramenta de bancos de dados usada pelo setor de criptoativos. A plataforma norte-americana movimentou, até o momento, mais de 23 milhões de dólares na escolha do vencedor da Bola de Ouro, cerca de R$ 122,9 milhões.

O prêmio concedido pela revista "France Football" considera o desempenho dos atletas na última temporada. O recorte é do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.

Quem vai vencer a Bola de Ouro 2025?

Dembélé: 84%

84% Yamal: 13%

13% Raphinha: 2%

2% Salah: 1%

*Números do Polymarket, às 13h40.

Os últimos vencedores da Bola de Ouro

2024 - Rodri (ESP)

2023 - Lionel Messi (ARG)

2022 - Karim Benzema (FRA)

2021- Lionel Messi (ARG)

2020 - não houve premiação

2019 - Lionel Messi (ARG)

2018 - Luka Modric (CRO)

2017 - Cristiano Ronaldo (POR)

2016 - Cristiano Ronaldo (POR)

2015 - Lionel Messi (ARG)

2014 - Cristiano Ronaldo (POR)

2013 - Cristiano Ronaldo (POR)

2012 - Lionel Messi (ARG)

2011 - Lionel Messi (ARG)

2010 - Lionel Messi (ARG)

Premiação da Bola de Ouro 2025 -- Onde assistir