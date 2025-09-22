Dembélé exalta 'lenda' Ronaldinho e se emociona ao receber Bola de Ouro
Vencedor do Bola de Ouro 2025, Dembélé se emocionou ao receber o troféu de melhor do mundo das mãos de Ronaldinho Gaúcho e não escondeu sua idolatria pelo ex-jogador brasileiro. O francês, que chorou durante seu discurso, também falou sobre as reviravoltas na carreira e não poupou elogios a Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.
O que Dembélé falou?
Elogios a brasileiro. "É excepcional o que estou vivendo neste momento. Estou sem palavras. Foi uma temporada fantástica com o PSG. Houve várias coisas na minha carreira. Estou nervoso, e ver esse troféu sendo entregue pelo Ronaldinho, uma lenda do futebol, me deixa sem palavras."
Presidente lembrado. "Quero agradecer ao PSG. Eles me buscaram em 2023. Quero agradecer ao presidente e ao clube. Somos uma família. Tenho um contato muito próximo com o presidente [Nasser Al-Khelaifi], ele é como um pai para mim."
Temporada perfeita? "O Luis Enrique [técnico do PSG] é muito importante para a minha carreira, assim como meus companheiros de equipe. Foi uma temporada magnifica, ganhamos praticamente tudo. É um troféu individual, mas também representa nosso coletivo."
Veja top 30
1° - Dembélé (PSG e França)
2° - Yamal (Barcelona e Espanha)
3° - Vitinha (PSG e Portugal)
4° - Salah (Liverpool e Egito)
5° - Raphinha (Barcelona e Brasil)
6° - Hakimi (PSG e Marrocos)
7° - Mbappé (Real Madrid e França)
8° - Cole Palmer (Chelsea e Inglaterra)
9° - Donnarumma (PSG/Manchester City e Itália)
10° - Nuno Mendes (PSG e Portugal)
11° - Pedri (Barcelona e Espanha)
12° - Kvaratskhelia (PSG e Geórgia)
13° - Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)
14° - Desiré Doué (PSG e França)
15° - Gyokeres (Sporting/Arsenal e Suécia)
16º - Vini Jr (Real Madrid e Brasil)
17º - Lewandowski (Barcelona e Polônia)
18º - McTominay (Napoli e Escócia)
19º - João Neves (PSG e Portugal)
20º - Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)
21º - Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné)
22º - Mac Allister (Liverpool e Argentina)
23º - Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)
24º - Fabián Ruíz (PSG e Espanha)
25º - Dumfries (Inter de Milão e Holanda)
26º - Haaland (Manchester City e Noruega)
27º - Rice (Arsenal e Inglaterra)
28º - Van Djik (Liverpool e Holanda)
29º - Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Alemanha)
30º - Olise (Bayern de Munique e França)
Bola de Ouro 2025: veja premiados
Troféu Kopa (melhor jovem sub-21): Lamine Yamal (masculino) e Vicky López (feminino)
Melhor Técnico: Luis Enrique (masculino) e Sarina Wiegman (feminino)
Melhor Goleiro: Donnarumma (masculino) e Hannah Hampton (feminino)
Troféu Gerd Muller (melhor atacante): Gyokeres (masculino) e Ewa Pajor (feminino)
Melhor Time: PSG (masculino) e Arsenal (feminino)
Prêmio Sócrates: Xama Fundación (instituição criada por Luis Enrique)
Melhor Jogador: Dembélé (PSG) e Bonmatí (Barcelona)