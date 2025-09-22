De olho em vaga no UFC Rio, Gamrot provoca Do Bronx: "Preocupado com meu estilo"

Desde que Rafael Fiziev, lesionado, deixou a luta principal do UFC Rio, começaram as especulações de quem seria seu substituto. Alguns pesos-leves (70 kg) de destaque se manifestaram com interesse, mas foram expostos por Charles Oliveira, que alegou que, nos bastidores, tais concorrentes, quando indagados pelo Ultimate, negaram a oferta. Um deles, entretanto, tem sido mais incisivo e garante que está disposto a visitar a 'Cidade Maravilhosa': Mateusz Gamrot. De olho na vaga, o polonês alfinetou 'Do Bronx'.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Gamrot provocou o ex-campeão ao confrontar sua versão, alegando que, na verdade, quem estaria com receio de aceitar o confronto seria Charles. Número 8 do ranking e com um jogo baseado no grappling de alto nível, o polonês acredita que representa um encaixe técnico desafiador para o brasileiro - o que explicaria a demora na sua definição como herdeiro da vaga deixada por Fiziev.

"Ouvi dizer que você está preocupado com o meu estilo (de luta), mesmo tendo tido um camp completo de treinos. Eu não tive nenhum, e ainda assim estou pronto para entrar no octógono. Com duas semanas para me preparar - e já estou aqui na ATT (American Top Team). Sem desculpas, vamos fazer isso Charles Do Bronx e UFC", escreveu o polonês em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Leque de opções reduzido

O brasileiro Renato Moicano já se colocou à disposição para substituir Fiziev, enquanto Benoit Saint Denis, que havia demonstrado interesse no embate, declinou oficialmente. Segundo o empresário do francês, ele não irá aceitar o desafio, apesar das declarações públicas após a vitória sobre Mauricio Ruffy no UFC Paris.

Até o momento, a organização ainda não confirmou um novo oponente para Do Bronx. Internamente, a intenção é mantê-lo no card do Rio de Janeiro, especialmente por sua forte ligação com os fãs brasileiros e pela importância de sua presença em um evento no país.

I hear you're worried about my style, even though you had a full training camp. I had none, and still I'm ready to step into the cage. Two weeks left to prepare- and I'm already in ATT right here. No excuses, let's do this @CharlesDoBronxs @ufc

- Mateusz Gamrot (@gamer_mma) September 21, 2025

