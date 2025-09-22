Corinthians vê desrespeito à torcida na Ilha e planeja cobrar a CBF

O Corinthians se pronunciou na noite desta segunda-feira e lamentou o desrespeito com sua torcia, na Ilha do Retiro, palco do jogo que terminou com a derrota por 1 a 0, para o Sport, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão prometeu cobranças à CBF, ao Sport e à Federação Pernambucana de Futebol para entender o que aconteceu.

"Não podemos tolerar a inoperância dos envolvidos nas cenas assistidas e sermos coniventes com o desrespeito ao nosso principal patrimônio, que é a torcida", começou o Corinthians na nota.

"Entraremos em contato com a CBF, com a Federação Pernambucana de Futebol e com o Sport para buscar respostas sobre o tratamento dado aos cidadãos presentes no setor visitante da Ilha do Retiro", prometeu.

Ao chegarem no estádio, torcedores do Corinthians encontraram superlotação no setor destinado aos visitantes na Ilha do Retiro. Apenas mais tarde, foi aberto mais um setor no estádio, para onde foram deslocadas mulheres e crianças. A situação foi denunciada pela Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gavio?es da Fiel (@gavioesoficial)

Veja o posicionamento completo do Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o ocorrido com sua torcida no jogo do último domingo (21) contra o Sport na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Não podemos tolerar a inoperância dos envolvidos nas cenas assistidas e sermos coniventes com o desrespeito ao nosso principal patrimônio que é a torcida.

Entraremos em contato com a CBF, com a Federação Pernambucana de Futebol e com o Sport para buscar respostas sobre o tratamento dado aos cidadãos presentes no setor visitante da Ilha do Retiro.

A torcida do Corinthians é gigante e lota estádios em todo o Brasil. Exigimos respeito aos nossos torcedores em qualquer praça esportiva".

Situação do Corinthians no Brasileiro

Por fim, o Corinthians ocupa a 10ª colocação da tabela do Brasileirão, com 29 pontos conquistados. A derrota para o Sport fez o Timão perder uma invencibilidade de cinco jogos.