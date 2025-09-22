Corinthians divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Flamengo

Nesta segunda-feira, o Corinthians divulgou informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Flamengo. O duelo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os sócios-torcedores terão descontos previstos em cada plano e prioridade na compra dos ingressos. A pré-venda para este grupo tem início nesta terça-feira, às 9h (de Brasília), e será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado ao Fiel Torcedor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Associados e donos de cadeiras cativas poderão adquirir o bilhete a partir de terça, às 12h, até quarta, às 11h. Já a venda para o público em geral começa na próxima quinta-feira, às 15h.

Os ingressos são comercializados apenas pelo site https://www.fieltorcedor.com.br, e o preço varia entre R$ 80 e R$ 430 (Setor Norte e Oeste Inferior Lateral, respectivamente).

CONFIRA O PREÇO DOS INGRESSOS

NORTE - R$ 80,00

SUL - R$ 80,00

LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 120,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 120,00

LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 150,00

LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 190,00

OESTE SUPERIOR - R$ 340,00

OESTE INFERIOR CORNER - R$ 400,00

OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 430,00