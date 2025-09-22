Topo

Esporte

Conmebol oficializa anulação de expulsão, e Plata fica à disposição no Flamengo

22/09/2025 19h38

Nesta segunda-feira, quatro dias após a partida entre Flamengo e Estudiantes, a Conmebol oficializou a anulação da expulsão de Gonzalo Plata. O atleta, assim, fica livre para disputar o duelo de volta pela Libertadores.

Plata foi expulso pelo colombiano Andrés Rojas durante o jogo de ida das quartas de final. Após revisão exaustiva das imagens, de acordo com a Conmebol, a Comissão de Árbitros concluiu que o segundo cartão amarelo foi um erro manifesto.

Com uma vaga na semifinal em jogo, o confronto decisivo entre Flamengo e Estudiantes está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, em La Plata. Como venceu por 2 a 1 no Maracanã, o time defendido por Plata tem a vantagem do empate.

Confira a nota da Conmebol:

Com relação à expulsão do jogador do Flamengo, Gonzalo Jordy Plata Jiménez, durante o jogo de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores 2025, a Confederação Sul-Americana de Futebol informa que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a Comissão de Árbitros concluiu que o segundo cartão amarelo foi resultado de um erro manifesto.

Cabe ressaltar que, de acordo com as Regras do Jogo, o segundo cartão amarelo que resulta em expulsão não é objeto de revisão pelo VAR, motivo pelo qual a sanção em questão não foi revisada durante a partida.

Com o objetivo de salvaguardar os princípios de justiça esportiva e equidade, a CONMEBOL decidiu anular as consequências jurídicas da mesma, pelo que o jogador Plata está habilitado a jogar a próxima partida.

Esta decisão reflete o compromisso da CONMEBOL com o Fair Play, a integridade do jogo e o respeito pela essência do futebol, garantindo que nenhum jogador seja prejudicado por uma sanção manifestamente incorreta.

