Conmebol divulga árbitros da volta das quartas da Libertadores e Sula; veja
A Conmebol divulgou hoje a escala de arbitragem para os jogos de volta das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Nenhum árbitro brasileiro foi escalado.
Libertadores
O uruguaio Andrés Matonte será o responsável por apitar Palmeiras x River Plate. Ele será auxiliado pelos compatriotas Nicolás Tarán e Andrés Nievas. O VAR ficará a cargo de Christian Ferreyra.
O venezuelano Andrés Herrera comandará São Paulo x LDU. Os auxiliares serão os compatriotas Lubin Torrealba e Alberto Ponte. O responsável pelo VAR será Juan Soto.
Piero Maza, do Chile, apitará Estudiantes x Flamengo. Cláudio Urrutia e Jorge Retamal, também chilenos, serão os auxiliares. O VAR será comandado por José Cabero.
Racing x Vélez Sarsfield será comandado por Esteban Ostojich, do Uruguai. Martin Soppi e Hector Bergalo serão os auxiliares, com Andrés Cunha no VAR.
Sul-Americana
Jesús Valenzuela, da Venezuela, será o árbitro de Fluminense x Lanús. Jorge Urrego e Tulio Moreno, também venezuelanos. O VAR ficará a cargo de Angel Arteaga.
Atlético-MG x Bolívar será comandado pelo argentino Facundo Tello. Ele será auxiliado pelos compatriotas Juan Belatti e Gabriel Chade, além do VAR Silvio Trucco.
O colombiano Carlos Betancur comandará o jogo entre Universidad de Chile e Alianza Lima. Richard Ortiz e Miguel Roldán serão os auxiliares, com Heider Castro no comando do VAR.
Once Caldas x Independiente del Valle será comandado pelo argentino Maximiliano Ramírez. Os auxiliares serão Maximiliano del Yesso e Pablo González. O VAR do duelo será Silvio Trucco.
Programação dos jogos
Libertadores
23/9 - Racing x Vélez Sarsfield - 19h (Racing venceu a ida por 1 a 0)
24/9 - Palmeiras x River Plate - 21h30 (Palmeiras venceu a ida por 1 a 0)
25/9 - São Paulo x LDU - 19h (LDU venceu a ida por 2 a 0)
25/9 - Estudiantes x Flamengo - 21h30 (Flamengo venceu a ida por 2 a 1)
Sul-Americana
23/9 - Fluminense x Lanús - 21h30 (Lanús venceu a ida por 1 a 0)
24/9 - Atlético-MG x Bolívar - 19h (ida terminou empatada por 2 a 2)
24/9 - Once Caldas x Del Valle - 21h30 (Once Caldas vence a ida por 2 a 0)
25/9 - Univ. de Chile x Alianza Lima - 21h30 (ida terminou empatada por 0 a 0)