Topo

Esporte

Conmebol divulga árbitros da volta das quartas da Libertadores e Sula; veja

Andrés Matonte será o árbitro de Palmeiras x River Plate - Luiz Erbes/AGIF
Andrés Matonte será o árbitro de Palmeiras x River Plate Imagem: Luiz Erbes/AGIF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 17h02

A Conmebol divulgou hoje a escala de arbitragem para os jogos de volta das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Nenhum árbitro brasileiro foi escalado.

Libertadores

O uruguaio Andrés Matonte será o responsável por apitar Palmeiras x River Plate. Ele será auxiliado pelos compatriotas Nicolás Tarán e Andrés Nievas. O VAR ficará a cargo de Christian Ferreyra.

Relacionadas

Conmebol diz que tirou suspensão de Plata por 'integridade' do jogo

Vini Jr. despenca em relação ao ano passado e fica em 16° na Bola de Ouro

Brasileiras na Bola de Ouro, Marta é 12ª e Amanda, do Palmeiras, 21ª

O venezuelano Andrés Herrera comandará São Paulo x LDU. Os auxiliares serão os compatriotas Lubin Torrealba e Alberto Ponte. O responsável pelo VAR será Juan Soto.

Piero Maza, do Chile, apitará Estudiantes x Flamengo. Cláudio Urrutia e Jorge Retamal, também chilenos, serão os auxiliares. O VAR será comandado por José Cabero.

Racing x Vélez Sarsfield será comandado por Esteban Ostojich, do Uruguai. Martin Soppi e Hector Bergalo serão os auxiliares, com Andrés Cunha no VAR.

Sul-Americana

Jesús Valenzuela, da Venezuela, será o árbitro de Fluminense x Lanús. Jorge Urrego e Tulio Moreno, também venezuelanos. O VAR ficará a cargo de Angel Arteaga.

Atlético-MG x Bolívar será comandado pelo argentino Facundo Tello. Ele será auxiliado pelos compatriotas Juan Belatti e Gabriel Chade, além do VAR Silvio Trucco.

O colombiano Carlos Betancur comandará o jogo entre Universidad de Chile e Alianza Lima. Richard Ortiz e Miguel Roldán serão os auxiliares, com Heider Castro no comando do VAR.

Once Caldas x Independiente del Valle será comandado pelo argentino Maximiliano Ramírez. Os auxiliares serão Maximiliano del Yesso e Pablo González. O VAR do duelo será Silvio Trucco.

Programação dos jogos

Libertadores
23/9 - Racing x Vélez Sarsfield - 19h (Racing venceu a ida por 1 a 0)
24/9 - Palmeiras x River Plate - 21h30 (Palmeiras venceu a ida por 1 a 0)
25/9 - São Paulo x LDU - 19h (LDU venceu a ida por 2 a 0)
25/9 - Estudiantes x Flamengo - 21h30 (Flamengo venceu a ida por 2 a 1)

Sul-Americana
23/9 - Fluminense x Lanús - 21h30 (Lanús venceu a ida por 1 a 0)
24/9 - Atlético-MG x Bolívar - 19h (ida terminou empatada por 2 a 2)
24/9 - Once Caldas x Del Valle - 21h30 (Once Caldas vence a ida por 2 a 0)
25/9 - Univ. de Chile x Alianza Lima - 21h30 (ida terminou empatada por 0 a 0)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Neymar usa poker como 'terapia' durante recuperação de lesão no Santos

Bola de Ouro: Dembélé desbanca Yamal e Raphinha e é eleito melhor do mundo

Campeonato Francês: melhores momentos de Marseille 1 x 0 Paris Saint-Germain

Bruxa solta! Vicente Luque perde rival às vésperas do UFC Rio

Lusi Enrique, do PSG, é eleito melhor treinador do mundo pelo Bola de Ouro

Conmebol divulga árbitros da volta das quartas da Libertadores e Sula; veja

Corinthians barra convocação de reserva de Hugo para a Copa do Mundo Sub-20

Bola de Ouro: Yamal é o melhor sub-21 do mundo; Estêvão fica em quarto

Conmebol diz que tirou suspensão de Plata por 'integridade' do jogo

Corinthians divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Flamengo

Felipão é citado em súmula do Gre-Nal por ofensas á árbitro: 'Enfiou a faca no Grêmio e girou'