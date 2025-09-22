Com vínculo até o fim do ano, Maycon não descarta deixar o Corinthians

Após a derrota do Corinthians para o Sport, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o meio-campista Maycon comentou sobre a possibilidade de renovação com o clube e afirmou que "tudo está em aberto", já que, segundo ele, o foco agora está no momento decisivo da temporada.

"Ainda não conversamos. Tem muita coisa que estamos disputando ainda. Principalmente no Brasileiro, não estamos em uma situação tão confortável. Mais pra frente temos uma decisão de Copa do Brasil. No momento certo, se for da vontade do clube, a gente vai conversar, mas jamais vou fechar as portas para o Corinthians", declarou Maycon, que tem contrato válido até o fim deste ano.

O jogador de 28 anos está em sua segunda passagem pelo Alvinegro. Ao todo, soma 231 jogos, nos quais anotou 16 gols, 13 assistências e quatro títulos: um Campeonato Brasileiro (2017) e três Paulistões (2017/2018/2025). Pertencente ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Maycon defende o clube paulista por empréstimo desde 2022.

"Se eles acharem que têm interesse conversar, vou estar disposto, mas eu também sei que, em algum momento, eu vou embora. Deixo pra diretoria decidir esse momento. Se quiserem conversar, vou estar aberto. Se não, tenho que me preparar e fico feliz pela história que construí e estou construindo aqui", completou.

Com o resultado negativo em Recife, o Corinthians permaneceu com 29 pontos, na 10ª colocação da tabela. De quebra, ainda perdeu sua invencibilidade, que chegava a cinco jogos (quatro vitórias e um empate). Caso vencesse, alcançaria a maior sequência de partidas sem ser superado desde a chegada do treinador Dorival Júnior.

Com Maycon à disposição, o Timão retorna aos gramados no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Flamengo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada.