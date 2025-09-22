Topo

Esporte

Médico tira Robert por concussão após 2 perguntas e não repete caso Brazão

Médico do Vasco, Rodrigo Sasson, conduz Robert Renan para fora do campo - Thiago Ribeiro/AGIF
Médico do Vasco, Rodrigo Sasson, conduz Robert Renan para fora do campo Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

22/09/2025 10h00

"Tá tonto? Quanto tá o jogo?". Com duas perguntas o médico do Vasco, Rodrigo Sasson, chegou à conclusão em relação ao zagueiro Robert Renan: "Vai sair".

As questões fazem parte do protocolo de checagem e atendimento inicial para verificar casos de concussão entre os jogadores.

Depois que houve o choque de cabeça entre Robert Renan e Cauan Barros, ainda no primeiro tempo do clássico contra o Flamengo, não teve jeito. Substituição feita.

Nas imagens, deu para ver o médico dizendo a outros jogadores: "Não tem como".

O técnico Fernando Diniz chegou a argumentar: "Ele voltou, está consciente". Mas a decisão e as explicações do médico vascaíno prevaleceram. Até porque o jogador admitiu que estava tonto e não deu resposta satisfatória sobre o placar quando foi perguntado inicialmente.

O caso de concussão de Robert Renan é o segundo nas últimas duas rodadas do Brasileirão.

Semana passada, foi o goleiro Brazão, do Santos, contra o Atlético-MG. Mas a diferença é que, mesmo com um galo na cabeça, ele permaneceu em campo por mais alguns momentos. Depois, caiu e foi para o hospital.

Brazão cumpriu os cinco dias de afastamento das atividades, como prevê o protocolo, e a CBF pediu relatórios dos médicos santistas para checar o atendimento e se houve algum descuido.

O período fora de ação também será o destino de Robert Renan, também avaliado de forma mais detalhada no hospital.

No jogo do Flamengo, ele foi substituído por Lucas Oliveira. Todos os zagueiros foram elogiados pelo técnico Fernando Diniz.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Bola de Ouro 2025: quem são os favoritos nas principais categorias

Aos 49 anos de idade, Ronaldo lembra momentos mais marcantes da carreira

Bola de Ouro 2025: quem são os brasileiros que concorrem à premiação

Ouro no vôlei de praia e pódios na piscina: o Brasil no fim de semana

Bola de Ouro 2025: horário e onde assistir à premiação ao vivo

Christian Horner deixa Red Bull após multa rescisória de R$ 375,6 milhões

Bia Haddad anuncia fim de temporada para descansar "corpo e a mente"

Bia Haddad anuncia pausa e encerra temporada: 'descansar a mente e o corpo'

Bia Haddad anuncia fim de temporada para cuidar de saúde mental: 'Tênis, eu te amo'

Santos renova contrato de zagueiro que é promessa da base até 2030

PSG jogará no mesmo horário da Bola de Ouro, mas principais candidatos participarão do evento