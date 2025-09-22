Topo

Com dois de Amanda Gutierres, Palmeiras vence a Ferroviária e segue vice-líder do Paulista feminino

22/09/2025 22h00

O Palmeiras venceu a Ferroviária nesta segunda-feira, por 3 a 1, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino. Amanda Gutierres, eleita a 21ª melhor do mundo na Bola de Ouro, e Brena fizeram os gols do Verdão no jogo que aconteceu na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Dudinha marcou para as Guerreiras Grenás.

Com este resultado, o Palmeiras se mantém na vice-liderança do Estadual, com 19 pontos. Já a Ferroviária fica em terceiro lugar, com 14.

Próximos jogos de Ferroviária e Palmeiras

A equipe alviverde volta a campo na quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Sport. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. A Ferroviária, por sua vez, duela com o Internacional, no mesmo dia, às 20 horas, no Estádio Francisco Novelletto Neto.

Depois, no domingo, as Palestrinas enfrentam o São Paulo, pela 10ª rodada da primeira fase do Estadual, a partir das 17h30, no Estádio Municipal de Santana do Parnaíba. Já a Ferroviária encara o Santos, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, às 11 horas.

? Resumo do jogo

O Palmeiras abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. Brena viu Luciana adiantada e bateu para o gol. A bola acertou o travessão, a goleira tentou espalmar, mas perdeu o tempo. Eleita 21ª melhor do mundo na Bola de Ouro, Amanda Gutierres ficou com o rebote e concluiu para o gol para colocar as Palestrinas em vantagem.

Com 31 minutos no relógio, Gutierres ampliou. A camisa 9 cobrou falta de longe, direto para o gol. Luciana falhou e viu o Palmeiras aumentar a vantagem.

A Ferroviária diminuiu o prejuízo aos oito minutos do segundo tempo. Dudinha recebeu de Mariana Santos, ganhou da defesa palmeirense e bateu na saída de Tainá Borges. O Palmeiras nem deu muito tempo para as Guerreiras Grenás comemorarem e, aos 12, Brena bateu falta direto e fez um golaço, mandando no ângulo.

? FERROVIÁRIA 1X3 PALMEIRAS ?

? Competição: Campeonato Paulista feminino

?? Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

? Data: 22 de setembro de 2025 (segunda-feira)

? Horário: 20 horas (de Brasília)

Gols

  • ? Amanda Gutierres, aos 4? do 1°T (Palmeiras)

  • ? Amanda Gutierres, aos 31 ' do 1ºT (Palmeiras)

  • ? Dudinha, aos 8? do 2°T (Ferroviária)

  • ? Brena, aos 12? do 2° T (Palmeiras)

