Trio embola briga pelo título, e Santos vê queda mais longe; veja chances

Os resultados da 24ª rodada embolaram a briga pelo título do Brasileirão, enquanto deram um alívio para o Santos na luta contra o rebaixamento. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Luta pelo título

O Flamengo só empatou com o Vasco, manteve a liderança, mas viu Palmeiras e Cruzeiro vencerem na rodada e encostarem na tabela. Mesmo apenas na terceira colocação, o Alviverde segue com mais chances de título segundo a UFMG — a equipe paulista tem dois jogos a menos que o time mineiro e um a menos que os cariocas.

O trio de ferro tem raras chances de ganhar um concorrente pesado na briga pela taça. Mirassol, Bahia e Botafogo têm probabilidades baixas de título.

Palmeiras - 40,3% (era de 43% após a 23ª rodada)

Flamengo - 32,6% (era de 34,2%)

Cruzeiro - 23,8% (era de 19%)

Mirassol - 2,5% (era de 2,8%)

Bahia - 0,42% (era de 0,46%)

Botafogo - 0,38% (era de 0,47%)

Luta contra o rebaixamento

Sport, Fortaleza, Vitória e Juventude seguem com chances altas de queda. O quarteto, atualmente na zona de rebaixamento, tem mais de 50% de probabilidade de cair.

Quem ganhou um respiro foi o Santos. A vitória sobre o São Paulo todo reserva fez o Peixe abrir quatro pontos de vantagem para a zona da degola.

Sport - 90,5% (era de 89,3%)

Fortaleza - 80,2% (era de 78,1%)

Vitória - 66% (era de 62,9%)

Juventude - 57,7% (era de 56,6%)

Vasco - 29,5% (era de 27,4%)

Santos - 15,8% (era de 31,5%)

Atlético-MG - 15,1% (era de 13,7%)

Internacional - 13,9% (era de 13,3%)

Ceará - 10% (era de 9,5%)

Corinthians - 8,1% (era de 7,3%)

Grêmio - 7% (era de 6,2%)

Bragantino - 4,8% (era de 3%)

Fluminense - 1,3% (era de 1,1%)

Como está a tabela?

Flamengo - 51 pontos* Cruzeiro - 50 pontos Palmeiras - 49 pontos** Mirassol - 42 pontos* Botafogo - 39 pontos* Bahia - 37 pontos** São Paulo - 35 pontos Fluminense - 31 pontos** Bragantino - 31 pontos Corinthians - 29 pontos Ceará - 28 pontos* Grêmio - 28 pontos* Internacional - 27 pontos* Santos - 26 pontos* Atlético-MG - 25 pontos** Vasco - 24 pontos* Vitória - 22 pontos Juventude - 21 pontos* Fortaleza - 18 pontos* Sport - 14 pontos**

*equipes que têm um jogo a menos

** equipes que têm dois jogos a menos