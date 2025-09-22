Topo

Trio embola briga pelo título, e Santos vê queda mais longe; veja chances

Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 05h30

Os resultados da 24ª rodada embolaram a briga pelo título do Brasileirão, enquanto deram um alívio para o Santos na luta contra o rebaixamento. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Luta pelo título

O Flamengo só empatou com o Vasco, manteve a liderança, mas viu Palmeiras e Cruzeiro vencerem na rodada e encostarem na tabela. Mesmo apenas na terceira colocação, o Alviverde segue com mais chances de título segundo a UFMG — a equipe paulista tem dois jogos a menos que o time mineiro e um a menos que os cariocas.

O trio de ferro tem raras chances de ganhar um concorrente pesado na briga pela taça. Mirassol, Bahia e Botafogo têm probabilidades baixas de título.

  • Palmeiras - 40,3% (era de 43% após a 23ª rodada)
  • Flamengo - 32,6% (era de 34,2%)
  • Cruzeiro - 23,8% (era de 19%)
  • Mirassol - 2,5% (era de 2,8%)
  • Bahia - 0,42% (era de 0,46%)
  • Botafogo - 0,38% (era de 0,47%)

Luta contra o rebaixamento

Sport, Fortaleza, Vitória e Juventude seguem com chances altas de queda. O quarteto, atualmente na zona de rebaixamento, tem mais de 50% de probabilidade de cair.

Quem ganhou um respiro foi o Santos. A vitória sobre o São Paulo todo reserva fez o Peixe abrir quatro pontos de vantagem para a zona da degola.

  • Sport - 90,5% (era de 89,3%)
  • Fortaleza - 80,2% (era de 78,1%)
  • Vitória - 66% (era de 62,9%)
  • Juventude - 57,7% (era de 56,6%)
  • Vasco - 29,5% (era de 27,4%)
  • Santos - 15,8% (era de 31,5%)
  • Atlético-MG - 15,1% (era de 13,7%)
  • Internacional - 13,9% (era de 13,3%)
  • Ceará - 10% (era de 9,5%)
  • Corinthians - 8,1% (era de 7,3%)
  • Grêmio - 7% (era de 6,2%)
  • Bragantino - 4,8% (era de 3%)
  • Fluminense - 1,3% (era de 1,1%)

Como está a tabela?

  1. Flamengo - 51 pontos*
  2. Cruzeiro - 50 pontos
  3. Palmeiras - 49 pontos**
  4. Mirassol - 42 pontos*
  5. Botafogo - 39 pontos*
  6. Bahia - 37 pontos**
  7. São Paulo - 35 pontos
  8. Fluminense - 31 pontos**
  9. Bragantino - 31 pontos
  10. Corinthians - 29 pontos
  11. Ceará - 28 pontos*
  12. Grêmio - 28 pontos*
  13. Internacional - 27 pontos*
  14. Santos - 26 pontos*
  15. Atlético-MG - 25 pontos**
  16. Vasco - 24 pontos*
  17. Vitória - 22 pontos
  18. Juventude - 21 pontos*
  19. Fortaleza - 18 pontos*
  20. Sport - 14 pontos**

*equipes que têm um jogo a menos
** equipes que têm dois jogos a menos

