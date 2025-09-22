Topo

Esporte

CBF divulga data da convocação de Ancelotti para amistosos contra Coreia e Japão

22/09/2025 15h35

Mesmo com o final das Eliminatórias, a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 continua. No próximo dia 1º de outubro, o técnico Carlo Ancelotti irá realizar a sua terceira convocação no comando da Amarelinha para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão.

As partidas serão disputadas na próxima Data Fifa, que irá acontecer entre os dias 6 e 14 do próximo mês. O confronto contra a Coreia será no dia 10, às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, em Seul.

Já o duelo contra o Japão está agendado para as 7h30 do dia 14, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.

Até agora, Carlo Ancelotti comandou o Brasil em quatro partidas, com triunfos sobre Chile e Paraguai, um empate com o Equador e uma derrota para a Bolívia.

A lista dos convocados será divulgada por meio do canal da CBF, no YouTube, às 15h do dia 1º de outubro.

