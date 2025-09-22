CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico no Gre-Nal: "Contato imprudente"

A CBF divulgou os áudios do VAR do clássico entre Internacional e Grêmio, que aconteceu neste domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O lance mais polêmico da partida foi o pênalti a favor do Colorado logo no início do jogo após Bernabei ser derrubado dentro da área por Noriega.

Inicialmente o árbitro de campo, Marcelo de Lima Henrique, não havia marcado pênalti e, inclusive, iria advertir Bernabei com cartão amarelo por simulação. Contudo, o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, recomendou a revisão por um suposto contato de Noriega.

"Ele joga a perna para a direita e já começa a se jogar antes do contato. Ele já está caindo antes do contato, deixa a perna para trás, mesmo que tenha o contato do jogador do Grêmio, ele joga a perna e se deixa cair", disse Marcelo de Lima Henrique, justificando sua decisão de não dar o pênalti a favor do Inter.

Então, a assistente do VAR, Andreza Helena de Siqueira, fez um contraponto à interpretação do árbitro de campo.

"Olha o contato do joelho do Grêmio", disse ela, considerando que Noriega teria desequilibrado Bernabei ao atingir a perna do rival com o joelho.

"Recomendo uma visão para possível penal", comunicou Rodrigo D'Alonso Ferreira após a observação.

Marcelo de Lima Henrique analisou o lance por diferentes ângulos e em diferentes velocidades antes de concordar com a interpretação do VAR e mudar a sua decisão de campo.

"O jogador está na passada. Antes do pé dele escorregar, tem o contato imprudente. Portanto, vou voltar com pênalti e sem cartão", disse Marcelo de Lima Henrique.

Alan Patrick foi para a cobrança e abriu o placar para o Internacional, mas o Grêmio acabou dando a volta por cima ao longo do confronto e vencendo o emocionante clássico por 3 a 2, após o Colorado desperdiçar outro pênalti no fim do jogo.