Topo

Esporte

CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico no Gre-Nal: "Contato imprudente"

22/09/2025 08h40

A CBF divulgou os áudios do VAR do clássico entre Internacional e Grêmio, que aconteceu neste domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O lance mais polêmico da partida foi o pênalti a favor do Colorado logo no início do jogo após Bernabei ser derrubado dentro da área por Noriega.

Inicialmente o árbitro de campo, Marcelo de Lima Henrique, não havia marcado pênalti e, inclusive, iria advertir Bernabei com cartão amarelo por simulação. Contudo, o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, recomendou a revisão por um suposto contato de Noriega.

"Ele joga a perna para a direita e já começa a se jogar antes do contato. Ele já está caindo antes do contato, deixa a perna para trás, mesmo que tenha o contato do jogador do Grêmio, ele joga a perna e se deixa cair", disse Marcelo de Lima Henrique, justificando sua decisão de não dar o pênalti a favor do Inter.

Então, a assistente do VAR, Andreza Helena de Siqueira, fez um contraponto à interpretação do árbitro de campo.

"Olha o contato do joelho do Grêmio", disse ela, considerando que Noriega teria desequilibrado Bernabei ao atingir a perna do rival com o joelho.

"Recomendo uma visão para possível penal", comunicou Rodrigo D'Alonso Ferreira após a observação.

Marcelo de Lima Henrique analisou o lance por diferentes ângulos e em diferentes velocidades antes de concordar com a interpretação do VAR e mudar a sua decisão de campo.

"O jogador está na passada. Antes do pé dele escorregar, tem o contato imprudente. Portanto, vou voltar com pênalti e sem cartão", disse Marcelo de Lima Henrique.

Alan Patrick foi para a cobrança e abriu o placar para o Internacional, mas o Grêmio acabou dando a volta por cima ao longo do confronto e vencendo o emocionante clássico por 3 a 2, após o Colorado desperdiçar outro pênalti no fim do jogo.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

João Fonseca impressiona lendas em título da Laver Cup: 'Será um dos grandes do tênis'

Real Madrid boicota Bola de Ouro pelo 2º ano consecutivo ao não enviar representantes para cerimônia

Diniz enxerga empate justo no clássico e elogia Rayan após gol pelo Vasco

Filipe Luís analisa empate entre Flamengo e Vasco: "Tristes, mas é um resultado normal"

Hulk completa um ano sem fazer um gol com bola rolando no Brasileirão

'Vini Jr. retrocede 5 anos': jornal espanhol diz que astro perdeu posto de intocável no Real

Jardim vê Cruzeiro "azarão" e fala sobre mudança crucial para vitória contra o Bragantino

CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico no Gre-Nal: "Contato imprudente"

Khamzat Chimaev publica imagem enigmática sobre o UFC na Casa Branca

Jovem goleiro apaga má impressão de estreia pelo São Paulo e agrada Crespo

Ferroviária x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo pelo Paulista feminino