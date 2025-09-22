Caloteiro e medíocre: Colunistas analisam situação do Corinthians

Após a derrota do Corinthians para o Sport, Fabíola Andrade e Walter Casagrande Jr. debateram a fase do time alvinegro, no Fim de Papo.

Esta foi apenas a segunda vitória do Sport na competição. O time pernambucano segue como lanterna, agora com 14 pontos, a dez do Vasco, primeiro fora do Z-4. O Corinthians, por sua vez, com 29 pontos, é o décimo colocado.

Fabíola: Torcedor se acostumou com meio da tabela

A vida política do Corinthians está um caos tão grande e o torcedor do Corinthians está tão desiludido, que acostumou que o time fique nessa parte intermediária da tabela. [...] Copa do Brasil é totalmente possível o Corinthians ir para a final, beliscar um título. O problema é quando precisa de elenco, precisa de banco, de um time estruturado.

Fabíola Andrade

Casão: Corinthians se comporta como quem tem muito dinheiro

Pior que se acostumar com o meio da tabela é se acostumar a ser caloteiro. Você contratar jogador, não pagar a arena, não vender o Yuri Alberto com uma boa proposta da Roma. O Corinthians se comporta como quem tem muito dinheiro.

Walter Casagrande Jr.

