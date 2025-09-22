Bruxa solta! Vicente Luque perde rival às vésperas do UFC Rio

A bruxa está solta entre os atletas escalados para competir no UFC Rio. Faltando menos de um mês para a realização do evento na 'Cidade Maravilhosa, no dia 11 de outubro, o card carioca sofreu mais uma baixa de última hora. Desta vez, foi o argentino Santiago Ponzinibbio, adversário original do brasileiro Vicente Luque, quem se machucou e precisou ser retirado da programação do show.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Álvaro Colmenero e confirmada pela reportagem da Ag Fight junto à fontes próximas ao evento. Até o momento o UFC não se pronunciou oficialmente sobre a saída de Ponzinibbio do card do UFC Rio ou se Luque vai permanecer no evento e enfrentar um novo oponente.

A expectativa, porém, é que o meio-médio (77 kg) brasileiro seja mantido no show do dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro (RJ). De acordo com a publicação original do jornalista Álvaro Colmenero, o espanhol Joel Álvarez deve ser o substituto de Santiago Ponzinibbio. Assim, o atleta europeu faria sua estreia na divisão até 77 kg do Ultimate após competir no peso-leve (70 kg) desde o início de sua caminhada na companhia.

Baixas de última hora

A saída de Santiago Ponzinibbio se junta a uma série de baixas que vêm preocupando os fãs que estavam empolgados com a edição deste ano do UFC Rio. Só nos últimos dias, dois importantes confrontos foram afetados pela perda de lutadores a poucos dias do show. Escalado como um dos protagonistas da luta principal do evento, Rafael Fiziev precisou se retirar da disputa contra o brasileiro Charles Do Bronx, que ainda busca um novo rival. O mesmo vale para Gabriel Bonfim, o 'Marretinha', que viu seu adversário original, Randy Brown, abandonar o duelo entre eles.

