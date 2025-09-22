Topo

Brasileiras na Bola de Ouro, Marta é 12ª e Amanda, do Palmeiras, 21ª

Marta e Amanda Gutierres são indicadas à Bola de Ouro feminina - Reprodução/Instagram: @amandaa_gutierres
Marta e Amanda Gutierres são indicadas à Bola de Ouro feminina Imagem: Reprodução/Instagram: @amandaa_gutierres
do UOL

Colaboração para o UOL

22/09/2025 13h03

A France Football começou a anunciar o ranking da Bola de Ouro feminina, com duas brasileiras na disputa, com posições reveladas: a atacante Amanda Gutierrez, do Palmeiras, ficou na 21ª posição, e Marta, seis vezes premiada com a Bola de Ouro, ficou em 12ª.

O que aconteceu

O perfil da Bola de Ouro começou o ritual para revelar as posições das candidatas à premiação no futebol feminino, que contava com as duas atacantes brasileiras entre as postulantes.

Marta e Amanda foram os grandes destaques da seleção brasileira na conquista da Copa América 2025. Amanda foi a artilheira da comeptição, com seis gols, e Marta decidiu a final com dois gols.

Amanda Gutierrez, atacante do Palmeiras, foi a única jogadora que atua no futebol brasileiro a concorrer na atual edição, ficando na 21ª posição.

A outra brasileira é a Rainha Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Aos 39 anos, a atacante do Orlando Pride e da seleção brasileira ficou na 12ª posição na edição deste ano.

Nomes como Claudia Pina, Lindsey Horan Heaps e Barbra Banda estiveram entre as 30 melhores jogadoras do mundo.

O top 10 será revelado em breve, com as três primeiras colocadas sendo 'reservadas' para o momento da cerimônia onde é entregue a Bola de Ouro à melhor jogadora do mundo.

