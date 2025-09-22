Brasileirão é prioridade? Colunistas veem incoerência no Flamengo

O Campeonato Brasileiro é realmente a prioridade no Flamengo? No Fim de Papo, Fabíola Andrade e José Trajano debateram o tema.

Diante do Vasco, o Flamengo poupou alguns de seus principais jogadores, pensando nas quartas de final da Copa Libertadores. Na próxima quinta, a equipe visita o Estudiantes (ARG), no jogo de volta - na partida de ida, os rubro-negros venceram por 2 a 1.

Fabíola: Na hora de priorizar o Brasileiro, Flamengo pôs reservas

A diretoria do Flamengo, todo mundo disse que esse ano o Brasileiro é a prioridade. O Flamengo quer o Brasileiro e tem total condição de ganhar, até porque é o melhor time e é o campeonato que premia a regularidade. No mata-mata a história é diferente.

Na hora de conseguir mais três pontos sobre o Vasco para manter a folga na liderança, aí o Flamengo pensa na Libertadores. Para mim, tem uma incoerência.

Fabíola Andrade

Trajano: Prioridade do Flamengo é ganhar tudo

O torcedor do Flamengo está acostumado nos últimos tempos a ganhar, a se deliciar com o time dele, a comemorar vitórias. De repente, ele se vê diante de uma possibilidade em que dê tudo errado - ele não está preparado para isso. A prioridade do Flamengo é ganhar tudo.

José Trajano

