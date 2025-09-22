Brasil tem mais 6 pódios na natação paralímpica; Gabrielzinho bate recorde

O Brasil conquistou mais seis medalhas no segundo dia do Mundial de natação paralímpica — com quatro pratas e dois bronzes —, e viu Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, bater recorde mundial.

No dia de abertura do torneio, a delegação já tinha ido ao pódio seis vezes. Na ocasião, com dois ouros, uma prata e três bronzes.

O país tem, até o momento, 12 medalhas — dois ouros, cinco pratas e cinco bronzes — e está na sétima colocação no quadro de medalhas. A liderança é da Itália, (6 ouros, 4 pratas e 5 bronzes), seguida pela China (6 ouros e 1 prata) e pela Grã-Bretanha (5 ouros, 5 pratas e 6 bronzes).

Medalhas

A primeira medalha do Brasil no dia foi o bronze de Lídia Cruz, que completou os 100m livre da classe S4 (comprometimento físico-motor) em 1min29s46 — o ouro ficou com a norte-americana Katie Kubiak (1min22s34) e a prata para Mira Larionova, dos Atletas Paralímpicos Neutros, (1min28s97).

Foi uma prova bem difícil. Não estamos trabalhando ela há muito tempo por não fazer parte dos Jogos Paralímpicos, mas já que abriu no Mundial, pensamos: 'vamos com tudo!' A meta era ficar no pódio e foi conquistado. Também consegui melhorar o tempo das classificatórias Lídia, ao site do CPB

Gabriel Bandeira, medalhista de prata nos 100m costas S14 no Mundial de natação paralímpica Imagem: Wander Roberto/CPB

Samuel Oliveira conquistou o bronze nos 50m costas da classe S5 (comprometimento físico-motor) ao completar a prova em 33s60. Ele, que já tinha levado o bronze nos 50m livre, formou pódio com os chineses Weiyi Yuan (32s59) e Jincheng Guo (33s36).

Esta é uma prova muito difícil, que venho treinando bastante porque temos grandes chances de pódio. Não foi o meu melhor resultado, este foi meu segundo melhor tempo da vida, mas gostei da minha prova, do meu resultado e esta é mais uma medalha para o Brasil Samuka, ao site do CPB

Thomaz Matera conquistou a medalha de prata nos 100m borboleta da classe S11 (cegos), com tempo de 1min02s39. Com o resultado, ele bateu o recorde das Américas na prova. A melhor marca anterior vigorava desde 1992 e pertencia ao norte-americano Morgan John, que marcou 1min03s50 em Barcelona, na Espanha.

Lucilene Sousa levou a prata nos 100m borboleta para a classe S12 (baixa visão) com o tempo de 1min08s02, e Gabriel Bandeira foi prata, nos 100m costas para a classe S14 (deficiência intelectual), com 58s37.

O Brasil conquistou o segundo lugar no pódio também no revezamento 4x50m livre misto 20 pontos. O time, formado por Samuel Oliveira, Tiago Oliveira, Lídia Cruz e Mayara Petzold completou, fez a prova em 2min21s09.

Equipe de revezamento medalhista de prata nos 4x50m livre 20 pontos Imagem: Wander Roberto/CPB

Recorde mundial

Gabriel Araújo, o Gabrielzinho. O nadador quebrou o recorde mundial dos 150m medley para a classe S2 (comprometimento físico-motor) ao completar o percurso em 3min16s26. A melhor marca anterior já era dele, 3min22s25, registrados na etapa de Barcelona do World Series, em março deste ano.

A prova, porém, era os 150m medley para a classe SM3, nadadores com limitações menores, e Gabrielzinho ficou em quinto.

Esta é uma prova diferente, em que eu vim para tumultuar mesmo, porque temos de aproveitar todas as oportunidades. Na minha classe, S2, eu imponho minha posição. Aqui, se eu estiver no lugar certo, na hora certa, posso pegar algo bom. De qualquer forma, é bom para quebrar o gelo e estou muito feliz com meu resultado Gabrielzinho.

Os resultados do Brasil nesta segunda:

Ana Karolina Soares

100m costas S14 -- 5º lugar - 1min10s96

Arthur Xavier

100m costas S14 -- 5º lugar - 59s86

Douglas Matera

100m borboleta S12 -- 4º lugar - 4º lugar - 58s75

Gabriel Araújo

150m medley S3 -- 5º lugar - 3min16s26

Gabriel Bandeira

100m costas S14 -- Prata - 58s37

Guilherme Batista

100m peito SB13 -- 6º lugar - 1min10s67

Lídia Cruz

100m livre S4 -- Bronze - 1min29s46

Revezamento 4x50m livre 20 pontos -- Prata 2min21s09

Lucilene Sousa

100m borboleta S12 -- Prata - 1min08s02

Mayara Petzold

Revezamento 4x50m livre 20 pontos -- Prata 2min21s09

Patrícia Pereira

100m livre S4 -- Quinto lugar - 1min33s61

Samuel Oliveira

50m livre S5 -- Bronze - 33s60

Revezamento 4x50m livre 20 pontos -- Prata 2min21s09

Talisson Glock

100m livre S6 - 6º lugar - 1min07s62

Thiago Oliveira

Revezamento 4x50m livre 20 pontos -- Prata 2min21s09