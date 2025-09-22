Bola de Ouro: Dembélé desbanca Yamal e Raphinha e é eleito melhor do mundo
Ousmane Dembélé, do PSG e da seleção francesa, faturou o Prêmio Bola de Ouro de 2025. O atacante de 28 anos superou a concorrência de Lamine Yamal na categoria de melhor jogador do mundo do evento da France Football, realizado hoje em Paris. No feminino, a vitória ficou com Aitana Bonmatí, que garantiu sua terceira vitória seguida na categoria.
O prêmio coroa uma temporada europeia perfeita para o atacante, que atuou como protagonista da equipe de Paris e conquistou quatro títulos pelo clube, incluindo a inédita Champions League.
Dembélé atuou em 60 jogos na última temporada, marcando 27 gols e dando 14 assistências. Além da Liga dos Campeões, ele foi campeão do Campeonato Francês, a Copa da França e a Supercopa da França.
Melhores brasileiros da lista, Raphinha ficou fora do top 3 e foi o 5º, enquanto Vini Jr terminou na 16ª posição — o atleta do Real Madrid, aliás, despencou em relação à ultima edição da Bola de Ouro, quando foi superado apenas por Rodri.
A votação é feita por 100 jornalistas com base em três critérios: desempenhos individuais (incluindo momentos decisivos), desempenhos coletivos (incluindo conquistas) e classe/fair play. Os votos levam em consideração as atuações dos atletas entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025 — atuações por times e seleções são contabilizadas.
Veja top 30
1° - Dembélé (PSG e França)
2° - Yamal (Barcelona e Espanha)
3° - Vitinha (PSG e Portugal)
4° - Salah (Liverpool e Egito)
5° - Raphinha (Barcelona e Brasil)
6° - Hakimi (PSG e Marrocos)
7° - Mbappé (Real Madrid e França)
8° - Cole Palmer (Chelsea e Inglaterra)
9° - Donnarumma (PSG/Manchester City e Itália)
10° - Nuno Mendes (PSG e Portugal)
11° - Pedri (Barcelona e Espanha)
12° - Kvaratskhelia (PSG e Geórgia)
13° - Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)
14° - Desiré Doué (PSG e França)
15° - Gyokeres (Sporting/Arsenal e Suécia)
16º - Vini Jr (Real Madrid e Brasil)
17º - Lewandowski (Barcelona e Polônia)
18º - McTominay (Napoli e Escócia)
19º - João Neves (PSG e Portugal)
20º - Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)
21º - Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné)
22º - Mac Allister (Liverpool e Argentina)
23º - Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)
24º - Fabián Ruíz (PSG e Espanha)
25º - Dumfries (Inter de Milão e Holanda)
26º - Haaland (Manchester City e Noruega)
27º - Rice (Arsenal e Inglaterra)
28º - Van Djik (Liverpool e Holanda)
29º - Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Alemanha)
30º - Olise (Bayern de Munique e França)
Bola de Ouro 2025: veja premiados
Troféu Kopa (melhor jovem sub-21): Lamine Yamal (masculino) e Vicky López (feminino)
Melhor Técnico: Luis Enrique (masculino) e Sarina Wiegman (feminino)
Melhor Goleiro: Donnarumma (masculino) e Hannah Hampton (feminino)
Troféu Gerd Muller (melhor atacante): Gyokeres (masculino) e Ewa Pajor (feminino)
Melhor Time: PSG (masculino) e Arsenal (feminino)
Prêmio Sócrates: Xama Fundación (instituição criada por Luis Enrique)
Melhor Jogador: Dembélé (PSG) e Bonmatí (Barcelona)