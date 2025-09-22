Bola de Ouro 2025: horário e onde assistir à premiação ao vivo
A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Essa será a 69ª edição da premiação.
Onde assistir? TNT (TV fechada) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem ao vivo.
Lamine Yamal, do Barcelona, e Ousmane Dembélé, do PSG, são os favoritos. Os brasileiros Raphinha e Vini Jr. estão na disputa pelo prêmio no masculino.
Entre as mulheres, dois nomes aparecem como favoritas: Aitana Bonmatí, do Barcelona, e Alessia Russo, do Arsenal. Marta e Amanda Gutierrez são as representantes brasileiras.
Há outros brasileiros indicados em diferentes categorias. Veja, abaixo, quem está na disputa:
- Melhor jovem (Estêvão)
- Melhor goleiro (Alisson)
- Melhor técnico de futebol feminino (Arthur Elias)
- Melhor time (Botafogo)
O prêmio concedido pela revista "France Football" considera o desempenho dos atletas na última temporada. O recorte é do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.
Os últimos vencedores da Bola de Ouro
- 2024 - Rodri (ESP)
- 2023 - Lionel Messi (ARG)
- 2022 - Karim Benzema (FRA)
- 2021- Lionel Messi (ARG)
- 2020 - não houve premiação
- 2019 - Lionel Messi (ARG)
- 2018 - Luka Modric (CRO)
- 2017 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2016 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2015 - Lionel Messi (ARG)
- 2014 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2013 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2012 - Lionel Messi (ARG)
- 2011 - Lionel Messi (ARG)
- 2010 - Lionel Messi (ARG)
