Bola de Ouro 2025: horário e onde assistir à premiação ao vivo

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Essa será a 69ª edição da premiação.

Onde assistir? TNT (TV fechada) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem ao vivo.

Lamine Yamal, do Barcelona, e Ousmane Dembélé, do PSG, são os favoritos. Os brasileiros Raphinha e Vini Jr. estão na disputa pelo prêmio no masculino.

Entre as mulheres, dois nomes aparecem como favoritas: Aitana Bonmatí, do Barcelona, e Alessia Russo, do Arsenal. Marta e Amanda Gutierrez são as representantes brasileiras.

Há outros brasileiros indicados em diferentes categorias. Veja, abaixo, quem está na disputa:

Melhor jovem (Estêvão)

Melhor goleiro (Alisson)

Melhor técnico de futebol feminino (Arthur Elias)

Melhor time (Botafogo)

O prêmio concedido pela revista "France Football" considera o desempenho dos atletas na última temporada. O recorte é do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.

Os últimos vencedores da Bola de Ouro

2024 - Rodri (ESP)

2023 - Lionel Messi (ARG)

2022 - Karim Benzema (FRA)

2021- Lionel Messi (ARG)

2020 - não houve premiação

2019 - Lionel Messi (ARG)

2018 - Luka Modric (CRO)

2017 - Cristiano Ronaldo (POR)

2016 - Cristiano Ronaldo (POR)

2015 - Lionel Messi (ARG)

2014 - Cristiano Ronaldo (POR)

2013 - Cristiano Ronaldo (POR)

2012 - Lionel Messi (ARG)

2011 - Lionel Messi (ARG)

2010 - Lionel Messi (ARG)

