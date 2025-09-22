Bola de Ouro 2025: brasileiros passam em branco e não conquistam nenhuma categoria da premiação

A cerimônia da Bola de Ouro 2025, realizada nesta segunda-feira no Théâtre du Châtelet, em Paris, consagrou os principais nomes do futebol mundial na temporada. No entanto, nenhum dos brasileiros indicados foi premiado.

A expectativa era alta para Raphinha, do Barcelona. Um dos favoritos ao título, o atacante marcou 34 gols em 57 jogos na temporada 2024/25, foi artilheiro da Champions League e ajudou a equipe a chegar à semifinal, mas terminou apenas na quinta posição na disputa pelo prêmio de melhor jogador do futebol masculino.

O grande vencedor da noite foi Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain. O francês teve uma temporada excepcional, com 35 gols em 60 partidas. Com a camisa do time, foi campeão da Champions League, da Ligue 1, da Copa da França e da Supercopa da França.

Na categoria de melhor técnico de futebol feminino, o brasileiro Arthur Elias também não levou a premiação, que ficou com Sarina Wiegman, comandante da seleção inglesa.

O Troféu Yashin de melhor goleiro foi conquistado por Donnarumma, recém-contratado pelo Manchester City, deixando Alisson Becker, do Liverpool, sem a honraria. O ex-jogador do Internacional foi o campeão da categoria na edição de 2019.

Por fim, na disputa pelo título de melhor time, o Paris Saint-Germain levou a melhor sobre o Botafogo, único sul-americano entre os indicados.