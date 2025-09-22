Bia Haddad anuncia pausa e encerra temporada: 'descansar mente e corpo'

A tenista Beatriz Haddad Maia anunciou que não disputará mais nenhuma competição na atual temporada para "descansar por um maior período o corpo e a mente".

O que aconteceu

Nas redes sociais, a brasileira anunciou a pausa até o final da atual temporada. Bia pretende se recuperar após campanhas abaixo da expectativa.

Bia Haddad teve ano conturbado: após a derrota no WTA 500 de Seul, a brasileira caiu 15 posições e atingiu o pior ranking da carreira desde 2022, ocupando a 40ª posição.

Foi na Coreia, inclusive, que Bia passou mal durante o jogo contra Dayeon Back. Bia estava com as mãos trêmulas e respiração ofegante, e a cena preocupou tenistas e fãs da atleta.

Alessandra Postali, psicóloga especializada em performance esportiva, disse ao UOL que Bia Haddad pode ter sofrido uma crise de ansiedade durante a partida:

O que vimos desse episódio é que a Bia parece ter dado indícios de uma crise de ansiedade. É muito bom ressaltarmos que não estamos no dia a dia dela e não sabemos quais os gatilhos podem ter feito isso se manifestar. Todos nós, inclusive atletas, podemos ter crises emocionais e cada um tem uma forma de entender o que o corpo está dizendo. E volto a dizer que não sabemos o que causou isso neste caso da Bia.

Alessandra Postali, em entrevista ao UOL.

Bia Haddad confirmou que, em breve, deve voltar a competir, e se declarou ao esporte:

Tênis, eu te amo. Nos vemos em breve novamente.

Beatriz Haddad, via Instagram.

Veja o anúncio de Bia Haddad: