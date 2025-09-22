Barcellos e Manchinha fazem duelo raro entre campeões nacionais no Spaten Fight Night 2

A segunda edição do Spaten Fight Night, prevista para o dia 27 de setembro, em São Paulo, se apresenta, sobretudo, como uma verdadeira noite de gala do boxe. Mas se engana quem pensa que o evento conta somente com representantes da nobre arte em ação. Na luta de abertura do show, os fãs de MMA terão um confronto raro e eletrizante para acompanharem. Afinal de contas, Thiago 'Manchinha' e Wanderson Barcellos, dois campeões nacionais de organizações diferentes, medirão forças em uma superluta pela unificação dos títulos em jogo.

Veterano das artes marciais mistas e com quase 50 lutas profissionais no cartel, Manchinha é o campeão peso-leve (70 kg) do Shooto Brasil. Do outro lado do cage estará Wanderson Barcellos, atual detentor do cinturão da mesma categoria, só que no evento MAC (Martial Arts Championship). Entusiasmados com a possibilidade de acumularem dois títulos em um raro 'crossover' entre ligas de MMA, os competidores exaltaram a oportunidade em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.

"A expectativa (para o evento) é a melhor possível. Com certeza, estou defendendo o meu evento (Shooto) e de olho em mais um cinturão. Sei que é uma luta dura, mas estou preparado para sair de lá campeão. Estamos preparados para subir lá e dar um show", destacou Manchinha, que terá Wanderson pela frente.

"É uma sensação muito boa lutar nesse evento histórico representando o MMA. Seria perfeito (sair com dois cinturões), coisa linda. Não tenho do que reclamar. Porque ganhando do Manchinha eu levo esses dois cinturões para a casa: o do Shooto e o mais especial para mim, o do MAC. Porque se não fosse o MAC, não estaria lutando nesse evento (Spaten Fight Night). Estou trabalhando muito para no dia 27 conseguir dar um show", exaltou Barcellos, de olho no eventual bicampeonato.

Duelo de estilos

Para além de uma superluta rara que coloca frente a frente dois campeões de duas companhias diferentes, o confronto entre Manchinha e Barcellos é o clássico duelo de estilos opostos no MMA. Enquanto o veterano Thiago, faixa-preta de jiu-jitsu, aposta suas fichas na luta agarrada para sair vitorioso, Wanderson, oriundo da trocação, tentará se inspirar no talento no boxe de Popó e companhia para buscar o nocaute. Agora resta saber qual dos campeões irá implementar melhor seu estilo de luta no dia 27 de setembro.

"Eu pratico MMA, essa é a verdade. É um pouco de tudo: jiu-jitsu, boxe, muay thai. Estou pronto para trabalhar. A gente sabe que o ponto forte do Manchinha é o chão. O meu forte é a trocação, é como gosto de vender (meu estilo). Vejo ele tentando me colocar para baixo, porque o jiu-jitsu é o forte dele. Não vejo tanto mistério nisso. Mas estou pronto, treinei de tudo", garantiu Wanderson, que terá Thiago pela frente.

"É um evento mais voltado para o boxe, porém a minha luta é a única de MMA. Eu sou um cara oriundo do chão, sou faixa-preta de jiu-jitsu. Mas podem esperar uma surpresa (risos). O Wanderson é um cara versátil no boxe, é o carro forte dele. Ele vai querer manter a luta em pé, e com certeza eu vou querer levar a luta para o chão. Tenho quase 50 lutas de MMA, enfrentei adversários completos na trocação, então isso para mim não é mistério", analisou Manchinha.

Spaten Fight Night 2

Além do confronto entre Manchinha e Barcellos, que abre o show com um duelo raro no MMA, o card do Spaten Fight Night 2 contará com mais três confrontos - estes disputados nas regras do boxe. Logo na sequência, Hebert Conceição mede forças com Yamaguchi Falcão pelo cinturão brasileiro na categoria peso-médio (74 kg).

Entre as mulheres, no 'co-main event' da noite, Beatriz Ferreira defende o título mundial de boxe no Brasil pela primeira vez, enfrentando a uruguaia Maira Moneo pelo cinturão peso-leve (61 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF). E a atração principal fica com o confronto entre Wanderlei Silva e Acelino Popó Freitas.