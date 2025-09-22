Topo

Ouro no vôlei de praia e pódios na piscina: o Brasil no fim de semana

Vôlei de Praia: Evandro e Arthur Lanci foram ouro no Elite João Pessoa, e Duda e Ana Patrícia ficaram com o bronze - Gustavo Lacerda / Ruas Mídia / CBV
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

22/09/2025 11h11

Evandro e Arthur Lanci foram os campeões da etapa Elite de João Pessoa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Duda e Ana Patrícia ficaram com o bronze.

No Mundial de natação paralímpica, até o momento, foram dois ouros e mais 10 pódios — o torneio vai até o próximo dia 27. Houve conquistas ainda no taekwondo, badminton, canoagem, ciclismo BMX e futsal.

Ouro no vôlei

A dupla brasileira Evandro e Arthur Lanci foi campeã do Elite de João Pessoa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Eles venceram os franceses Bassereau e Aye por 2 sets a 0 (21/15 e 27/25).

Duda e Ana Patrícia venceram o jogo contra as também brasileiras Carol Solberg e Rebecca por 2x0 (21/16 e 21/13) e ficaram com o bronze no feminino.

Chuva de medalhas

O Brasil conquistou duas medalhas de ouro e esteve em mais 10 pódios no Mundial de natação paralímpica, que acontece em Singapura. O torneio vai até o próximo dia 27.

Carol Santiago, ouro nos 100m costas no Mundial de Natação Paralímpica - Wander Roberto/CPB - Wander Roberto/CPB
Carol Santiago foi a campeã na disputa dos 100m costas para a classe S12 (baixa visão) e Alessandra Oliveira alcançou o topo do pódio nos 100m peito para a classe SB4 (limitações físico-motoras) , com direito a recorde mundial.

A delegação verde e amarela conquistou ainda, até aqui, mais 10 medalhas — cinco pratas e cinco bronzes. O Brasil ocupa a sétima colocação no quadro de medalhas. A liderança é da Itália, (6 ouros, 4 pratas e 5 bronzes), seguida pela China (6 ouros e 1 prata) e pela Grã-Bretanha (5 ouros, 5 pratas e 6 bronzes).

Títulos no taekwondo

O Brasil conquistou três medalhas de ouro no Aberto da Polônia de taekwondo, com Netinho, Paulo Melo e Milena Titoneli.

Edival Pontes, o Netinho, foi o campeão nos 74kg, enquanto Paulo Melo faturou o título nos 58kg. No feminino, Milena Titoneli alcançou o topo do pódio nos 57kg.

Pódios no badminton

O badminton brasileiro conquistou quatro ouros no Peru International Series. A delegação verde e amarela levou ainda duas pratas e um bronze.

O torneio teve final brasileira nas duplas mistas, e a parceria de Davi Silva e Sania Lima levou a melhor sobre Fabrício Farias e Jaqueline Lima. Na chave simples feminina. Juliana Viana bateu a peruana Inés Castillo.

Na dupla masculina, nova final verde e amarela: Fabrício Farias e Davi Silva bateram Izak Batalha e Matheus Voigt. No feminino, Jaqueline Lima e Samia Lima ganharam das peruanas Fernanda Munar e Rafaela Munar. Jeisiane Alves e Ana Júlia Ywata ficaram com o bronze.

Campeão no futsal

Brasil celebra o título da Copa das Nações de Futsal, realizada em Brasília - Joilson Marconne / CBF - Joilson Marconne / CBF
O Brasil bateu a Polônia por 2 a 1, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, e garantiu o bicampeonato na Copa das Nações de Futsal.

Medalhas na canoagem

O Brasil encerrou a campanha no Olympic Hopes com 17 medalhas, sendo oito ouros, seis pratas e três bronzes, e ficou na segunda colocação geral na competição — atrás apenas da Hungria.

O Olympic Hopes foi organizado pela Federação Internacional de Canoagem (ICF) em parceria com a Confederação Tcheca de Canoagem, e teve competições nas categorias sub-15, sub-16 e sub-17.

"A canoagem brasileira demonstra que já tem uma base para os próximos ciclos olímpicos. Nossa juventude mostrou muito talento e dedicação de representar o país em uma competição internacional deste nível. Estamos orgulhosos do que está sendo construído", celebra Rafael Girotto, presidente da Confederação Brasileira de Canoagem.

Pódio no BMX

Lucas Zimmermann conquistou a medalha de bronze na categoria sub-23 masculina na Copa do Mundo de ciclismo bmx racing, em Santiago del Estero na Argentina. Na elite, Pedro Queiroz e Paola Reis se classificaram às finais e ficaram no top-8 do torneio.

Ouro no Mundial de Atletismo

Caio Bonfim, com a medalha de ouro da marcha atlética 20km - Hannah Peters/Getty Images - Hannah Peters/Getty Images
Na noite de sexta-feira (19), Caio Bonfim conquistou a medalha de ouro nos 20 km da marcha atlética no Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão.

