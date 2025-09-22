Ausência de Gui Negão escancara fase ruim de atacantes do Corinthians

A derrota do Corinthians para o lanterna Sport deixou evidente alguns problemas ofensivos do Alvinegro. E o principal deles é a má fase que os atacantes da equipe atravessam.

Apenas Gui Negão se salva

Tirando Gui Negão, os atacantes do Corinthians não anotam nenhum gol desde o dia 30 de julho. Memphis Depay foi o último atacante a marcar sem ser o jovem de 18 anos. O holandês balançou a rede contra o Palmeiras, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

De lá para cá, são dez jogos sem que Yuri Alberto, Depay, Romero, Vitinho, Talles Magno e Kayke marquem. Neste período, Gui Negão anotou quatro gols.

Contra o Sport, o jovem estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o time não teve uma noite inspirada no ataque.

Não tivemos muita criação, mas procuramos o gol a todo momento. Fomos agressivos, tentamos de todas as formas, infelizmente eles estavam com uma sequência em que vinham buscando um resultado e acabou acontecendo contra nossa equipe

Dorival Júnior após a partida

Com isso, quando não é Gui Negão que marca, os gols têm sido feitos por defensores ou meio-campistas. Matheuzinho e Gustavo Henrique, por exemplo, somam dois cada.

Lesões, reservas não entregam e afastamento

O problema no ataque do Corinthians também passa por problemas físicos. Yuri Alberto teve que operar devido a hérnia inguinal e perdeu quatro jogos. Já Depay sofreu lesões musculares em momentos distintos e esteve ausente em cinco confrontos, inclusive neste domingo.

Já os reservas, quando tiveram suas chances, não conseguiram aproveitar. Kayke foi titular contra Bahia e Vasco e não marcou. O recém-chegado Vitinho e Talles Magno também tiveram mais espaço e não aproveitaram. Romero tem sido menos utilizado.

Héctor Hernández tem treinado separado por decisão da comissão técnica, que não deve aproveitá-lo. Na temporada, o espanhol soma 19 partidas e apenas dois gols.