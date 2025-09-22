Topo

Áudio do VAR justifica gol anulado do Sport contra o Corinthians; confira

22/09/2025 19h33

A CBF divulgou, na noite do último domingo, o áudio da comunicação entre árbitro de campo e cabine do VAR durante a revisão do gol anulado do Sport contra o Corinthians, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lance ocorreu logo aos dez minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Derick Lacerda desviou de cabeça e a bola sobrou para Zé Lucas, que completou de voleio para o fundo das redes.

A arbitragem, porém, anulou o gol ao identificar impedimento de Luan Cândido, que participou da jogada. No diálogo divulgado, a equipe de vídeo destacou que o jogador rubro-negro, em posição irregular, interfere diretamente na disputa ao empurrar o zagueiro Gustavo Henrique.

"O jogador da linha que está em posição de impedimento, o 96 (Luan Cândido), encosta no adversário no momento em que a bola está no ar, impedindo ele de jogar. Observe a mão dele nas costas, esse contato não é faltoso para nós", afirmou o VAR.

"Não é faltoso, mas interfere na ação do defensor", rebateu o árbitro de campo. Com isso, o tento foi invalidado, e o placar seguiu zerado na Ilha do Retiro.

Com o resultado, o Corinthians permaneceu com 29 pontos, na 10ª colocação da tabela. Do outro lado, ao vencer, o Sport alcançou 14 somados, mas continua na 20ª e última posição do Brasileirão.

