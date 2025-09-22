Topo

Atlético-MG confirma procedimento cirúrgico e Cuello só deve retornar em 2026

22/09/2025 15h05

O atacante Tomás Cuello será submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo na tarde desta terça-feira e desfalcará o Atlético-MG pelo restante da temporada. Ele sofreu a lesão durante a partida com o Bolívar, em La Paz, na semana passada, que resultou em fratura da fíbula associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo.

Cuello se junta ao departamento médico aos companheiros Saravia (lateral, perna direita), Patrick (meio-campista, coluna) e Caio Maia (atacante, joelho direito), aumentando a lista de desfalques do clube e obrigando o técnico Jorge Sampaoli a reavaliar alternativas para a equipe titular nas próximas semanas.

O jogador agradeceu o apoio da torcida pelas redes sociais: "Obrigado, Massa. Nós vamos conseguir." Em sua temporada, Cuello disputou 40 partidas, marcou seis gols e distribuiu seis assistências, sendo peça importante no setor ofensivo do time.

Sem Cuello, que vinha sendo titular da equipe, Jorge Sampaoli, que vive o seu pior início de trabalho na carreira, terá de apostar em alternativas como Júnior Santos, Biel ou Dudu no setor ofensivo, ou até em uma formação com Scarpa, Hulk e Rony, buscando manter a criatividade e eficiência do ataque.

O Atlético tentará garantir a classificação à semifinal da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, contra o Bolívar, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O duelo de ida terminou empatado em 2 a 2, fora de casa.

