Ataque em baixa acende alerta no São Paulo antes de jogo decisivo contra a LDU

22/09/2025 07h00

O São Paulo sofreu uma queda de rendimento ofensivo nos últimos jogos e ligou o alerta antes da partida decisiva contra a LDU, pela volta das quartas de final da Libertadores. Neste domingo, na Vila Belmiro, o time de Hernán Crespo voltou a passar em branco no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Derrotado por 1 a 0, o Tricolor completou o segundo jogo consecutivo sem balançar as redes. Nas últimas quatro partidas, a equipe fez apenas um gol. Neste período, foram três derrotas e uma vitória.

Crespo admite queda

Em entrevista coletiva, o técnico Hernán Crespo admitiu o declínio do setor ofensivo. No San-São, a equipe chutou a gol apenas quatro vezes, sendo só um na direção da meta, e criou poucas chances claras.

A situação preocupa, tendo em vista que o São Paulo precisa de pelo menos dois gols para não ser eliminado da Libertadores na próxima quinta-feira.

"A gente sempre tenta chegar ao ataque. Nesse momento, nos últimos dois jogos, não vem funcionando. A gente chegou mais contra a LDU. Hoje um jogo mais fechado, um jogo difícil mesmo com luta e vontade", analisou o treinador.

Situação do confronto

Após perder por 2 a 0 em Quito, o São Paulo precisa vencer a LDU por três gols de diferença no Morumbis para se classificar às semifinais da Libertadores. Em caso de vitória por dois gols de vantagem, o duelo será decidido através dos pênaltis. Qualquer outro resultado elimina o clube paulista.

O vencedor do embate encara na próxima fase Palmeiras ou River Plate. O Verdão largou em vantagem na ida, em pleno Monumental, e agora decide no Allianz Parque.

Próximo jogo do São Paulo

  • São Paulo x LDU (volta das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

