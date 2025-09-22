Atacante 21ª colocada na Bola de Ouro feminina celebra feito e agradece ao Palmeiras: "Papel fundamental"
Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras, foi a 21ª colocada entre as finalistas da Bola de Ouro, na categoria melhor jogadora do mundo. A atacante palmeirense celebrou o feito, agradeceu ao clube e projetou a sequência da temporada pelo Verdão.
"É um orgulho representar o Palmeiras e o futebol feminino do Brasil em uma premiação tão importante. O Palmeiras tem um papel fundamental na minha carreira", disse Gutierres.
"É um prazer escrever cada vez mais o meu nome na história deste clube. Agradeço às minhas companheiras, ao estafe do Palmeiras e a todos os torcedores por tudo o que fazem por mim. O meu foco continua no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Vou trabalhar cada vez mais para que possamos alcançar os nossos objetivos nesta temporada", seguiu.
Reconhecimento
No último sábado, a equipe masculina do Palmeiras fez uma homenagem para Amanda Gutierres na vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza. Na camisa dos jogadores, logo abaixo do patrocínio máster estava estampada a frase "Faz teu nome, Gutigol". A atacante esteve presente no Allianz Parque e viu de perto o reconhecimento.
Destaque do futebol sul-americano
A atacante foi a única atleta entre as 30 finalistas que não atua nem nos Estados Unidos, nem na Europa. No Palmeiras desde 2023, a atacante de 24 anos é a maior artilheira do clube, com 66 gols em 90 jogos. Ela foi a principal goleadora do Campeonato Brasileiro feminino nas últimas três temporadas (2023, 2024 e 2025) e da Copa América de 2025, conquistada pela Seleção Brasileira.
Próximos jogos da equipe feminina do Palmeiras
A equipe feminina do Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar a Ferroviária, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.