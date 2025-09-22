Aos 49 anos de idade, Ronaldo lembra momentos mais marcantes da carreira

Um dos nomes mais conhecidos do futebol mundial, o ex-atacante Ronaldo Fenômeno está completando 49 anos de idade. Com muita emoção e detalhes, o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira relembrou os momentos mais marcantes de sua carreira, que contou com lesões, títulos e, claro, muitos gols.

Com 21 anos dedicados ao esporte, Ronaldo destacou quatro momentos que foram fundamentais para conquistar os seus objetivos de sua carreira. O ex-jogador lembrou de seu começo no São Cristóvão, quando ainda atuava pela equipe júnior, além de suas duas lesões graves, em 1999 e em 2001, superadas com o título mundial em 2002 e sua volta ao Brasil, onde brilhou no Corinthians.

"O São Cristóvão me abriu portas"

O São Cristóvão é a raiz onde tudo começou para Ronaldo. O clube de bairro do mesmo nome, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi o primeiro a abrir portas para o jovem Fenômeno. Ronaldo chegou por lá ainda criança, aos 11 anos, levado por um olheiro que viu seu talento no futsal.

"O São Cristóvão foi uma escola para mim, em que decidi ficar mesmo diante da oportunidade de atuar no Flamengo. Uma decisão que tanto me desafiou quanto abriu portas. Ali ganhei projeção nacional. Sou muito grato pelo que vivi no clube. O começo da minha trajetória e acredito que determinante para tudo o que veio depois", disse Ronaldo, em entrevista exclusiva para a Betfair, patrocinadora oficial do campeão mundial.

As lesões graves

Em 22 de novembro de 1999, Ronaldo lesionou os ligamentos do joelho e precisou tratar por cerca de 140 dias. Depois, logo na sua volta aos campos, em 12 de abril de 2000, Ronaldo sofreu uma ruptura total do tendão patelar do joelho direito. A lesão ocorreu minutos após ele entrar em campo pela Inter de Milão contra a Lazio, em um jogo da Supercopa da Itália, e quase encerrou a sua carreira.

"Foi uma lesão grave seguida de outra ainda pior. Com certeza, uma das fases mais desafiadoras da minha vida. Nada foi fácil até ali, mas ir adiante depois de escutar que eu não teria condições de voltar a jogar? Os dias de tratamento pareciam intermináveis. Foi mesmo um longo percurso, de muitos obstáculos. O que mais me segurou foi a minha convicção. Eu estava determinado a dar a volta por cima", avaliou Ronaldo.

A volta triunfal em 2002

A superação de Ronaldo foi a Copa do Mundo de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão. O atacante contou que foi para o Mundial cercado de dúvidas, onde o torcedor e a imprensa não imaginavam que o jogador estaria 100% para a Copa. O resultado após os sete jogos foi mágico: Ronaldo Fenômeno foi o artilheiro da competição com oito gols, além de ter conquistado o título com a Seleção Brasileira e eleito o melhor jogador do torneio.

"Se com meu joelho destruído, senti como se minha vida tivesse sido levada embora, a volta por cima foi como retomá-la. E se conseguir jogar novamente já parecia muito, Copa do Mundo... só nascendo de novo. Vivi o meu renascimento", afirmou.

A ida ao Corinthians

Ronaldo voltou ao futebol brasileiro em 2009 para escrever o último capítulo de sua carreira. Sua chegada ao Corinthians marcou mais uma vez em que as previsões sobre o Fenômeno eram incertas. Pelo Timão, onde se aposentou, o ex-jogador conquistou os títulos do Paulistão e da Copa do Brasil.

"Depois de tanto tempo na Europa, muita gente duvidou quando assinei com o Corinthians em 2009. Ainda vinha de mais uma lesão séria pelo Milan. 'Agora acabou mesmo' - pensaram. E eu realmente precisei me reinventar, buscar meu caminho no Brasil... ainda tinha história para escrever com o Timão", disse.

"Foram longos três meses de preparação até minha estreia pelo Corinthians em 2009. Estreei contra o Ipatinga e, três dias depois, já tivemos um clássico contra o Palmeiras. Um jogo carregado de história e eu sabia a importância. O clima estava muito positivo, a torcida nos apoiando como sempre e, então, fiz aquele gol inesquecível... um dos mais importantes da minha carreira. Tinha o peso de saber que o fim estava próximo. O Timão me abraçou nessa reta final e encerrar com dois títulos foi muito especial", terminou Ronaldo.

