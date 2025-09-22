'Ansioso por descanso' e 'erro bobo': as frases do GP do Azerbaijão de F1

Max Verstappen venceu a segunda corrida consecutiva na Fórmula 1, mas os destaques no pódio do Grande Prêmio do Azerbaijão ficaram por conta do vice-colocado George Russell, da Mercedes, e Carlos Sainz, da Williams, que ficou em 3º.

Longe da briga pelas melhores colocações ficou Oscar Piastri. Líder do campeonato, ele bateu no muro e causou Safety Car logo na primeira volta da corrida

'Ansioso por descanso'

George Russell se tornou um dos destaques do GP. Ele ficou em segundo após passar os últimos dias sofrendo com uma infecção.

A presença dele na pista hoje chegou a ser uma incógnita. Russel foi dispensado de algumas obrigações antes do GP e houve a possibilidade de Valtteri Bottas, piloto reserva da Mercedes, participar da corrida.

Para ser sincero, fiquei bem feliz quando vi a bandeira quadriculada. Tive sorte, me senti muito melhor hoje do que na sexta e no sábado. Então, sim, estou ansioso por um pouco de descanso agora. Mas, como eu disse, estou feliz com o resultado

A próxima parada da F1 será em Singapura. "Se fosse em Singapura, honestamente acho que teria dito na sexta-feira que não correria. Eu não teria força, não teria capacidade, o circuito [de Marina Bay] é muito desafiador mentalmente. Baku é mais fria, fisicamente é mais fácil, então tive sorte com isso", completou Russell.

Líder bateu cedo

Piastri lamentou o acidente que o tirou do GP do Azerbaijão. Líder do campeonato, ele bateu logo no começo da corrida.

Foi só um erro de cálculo nas luzes, acho que tentei antecipar demais. Um erro simples e depois entrou o anti-stall [sistema eletrônico que impede o motor de apagar quando há um erro na largada] e daí foi tudo ladeira abaixo. Então, só um erro simples

Piastri já havia batido no treino de classificação, no último sábado."Infelizmente, houve erros demais do começo ao fim. Cada sessão foi bagunçada. Então, o importante é limpar isso para o futuro".

Melhor pódio

Carlos Sainz ficou na terceira colocação. Foi o primeiro pódio dele pela Williams.

O piloto colocou esse pódio melhor até que o primeiro que conquistou na carreira. Ele admitiu que a projeção era outra no Arzebaijão.

"Sinceramente, não consigo descrever o quão feliz estou ou o quão bem isso me faz sentir. O sabor é ainda melhor do que o meu primeiro pódio", disse.

Nós acertamos na corrida - não cometemos nenhum erro, e conseguimos vencer muitos carros que, ontem, eu não esperava vencer. Demonstramos a todos o enorme passo que demos em relação ao ano passado. Estamos crescendo, estamos na direção certa

Vai se desculpar

Lewis Hamilton afirmou que vai se desculpar com o companheiro de Ferrari Charles Leclerc. O episódio se refere ao fato de não ter conseguido devolver a posição ao parceiro na última volta da corrida.

Hamilton terminou em 8º, e Leclerc, em 9º. Com estratégias diferentes na posta, o inglês tentou um ataque para ganhar posições, mas, como não obteve sucesso, a equipe solicitou que ele devolvesse a colocação a Leclerc.

"Basicamente, eu tirei o pé na reta e freei, mas ele não conseguiu (ultrapassar) por quatro décimos. Isso foi só um julgamento errado da minha parte, eu vou pedir desculpas ao Charles. No fim das contas, isso é só para ser oitavo e nono", explicou Hamilton.

"Realmente, não ligo. Por um oitavo lugar, não acho que esse deveria ser o tópico principal. Infelizmente, fomos muito lentos durante todo o fim de semana e é nisso que deveríamos focar. Oitavo ou nono, ou nono ou oitavo, isso não me interessa. Está tudo bem", apontou Leclerc