Ano do Fla pode ir 'para o vinagre': Colunistas debatem vaias após empate

As vaias em parte do Maracanã para o Flamengo após o empate com o Vasco são justas? No Fim de Papo, José Trajano e Walter Casagrande Jr. debateram o tema.

Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1. Com o resultado, os rubro-negro seguem na liderança do Brasileirão, agora com 51 pontos, vendo a diferença para Cruzeiro (50) e Palmeiras (49) diminuir. Os cruzmaltinos, com 24 pontos, estão em 16º, a dois pontos do Vitória, que abre o Z-4.

Trajano: Ano do Flamengo pode ir 'para o vinagre'

O Flamengo é o melhor time do Brasil, junto com o Palmeiras. Tem o melhor elenco, junto com o Palmeiras. Mas o Flamengo corre o risco de tudo o que fez de bom ir 'para o vinagre'. De ser rapidamente eliminado na Libertadores e não ganhar o Brasileiro. Aí, vai ter vaia feia.

José Trajano

Casão: Vaias são por pacote

A vaia não é só por causa desse jogo. É um pacote. O Flamengo colocou em risco a classificação na Libertadores. [...] E aí, tem o empate com o Vasco, que está pertinho da zona de rebaixamento. O Flamengo com um elenco absurdo.

Walter Casagrande Jr.

