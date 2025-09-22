Alexandre Pantoja prega respeito, mas provoca Joshua Van

Campeão peso-mosca (57 kg) do UFC, Alexandre Pantoja já observa com atenção a ascensão de Joshua Van dentro da divisão. O jovem talento, que recentemente superou Brandon Royval em grande estilo, garantiu seu lugar como próximo desafiante ao cinturão, e o brasileiro não se esquiva sobre enfrentá-lo.

Em entrevista ao podcast 'Overdogs', o atual dono do cinturão da categoria até 57 kg não poupou elogios ao futuro rival. Pantoja destacou a evolução técnica do birmanês e exaltou seu estilo agressivo dentro do octógono.

"O Joshua merece disputar o cinturão. É um lutador completo. Ele tem habilidades muito boas, uma ótima defesa de queda, e seus movimentos no boxe são muito bons. Eu gosto desse estilo, gosto de me colocar nesse tipo de posição", comentou o carioca, demonstrando respeito ao possível futuro oponente.

Apesar da admiração, o brasileiro também deixou claro que não se intimida com o hype em torno do adversário. Em tom provocativo, Pantoja reagiu ao entusiasmo gerado pela crescente popularidade de Van.

"Todo mundo acha que o Joshua Van é um maldito deus e que pode destruir qualquer um. Ok, então manda ele vir", disparou, confiante em sua capacidade de manter o cinturão em sua posse.

Esperando

Ainda sem confirmação oficial por parte do Ultimate, ambos aguardam o desfecho das negociações para saber quando o confronto poderá acontecer. Caso o duelo seja firmado, a luta promete colocar frente a frente a experiência do campeão e o momento explosivo do prospecto em ascensão.

