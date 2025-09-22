Alex Poatan sai em defesa da Fighting Nerds após sequência de derrotas

O ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, Alex Pereira, utilizou seu canal no Youtube para comentar sobre a recente sequência de derrotas dos atletas da equipe paulista 'Fighting Nerds'. Nos últimos eventos, três representantes do time - Caio Borralho, Maurício Ruffy e Jean Silva - foram superados em seus compromissos, acendendo o debate entre fãs e especialistas sobre o momento atravessado pela academia liderada por Pablo Sucupira.

O striker paulista, que já participou de treinos no 'QG' da equipe em São Paulo, adotou um tom sereno e solidário ao analisar a fase delicada. Para ele, os tropeços fazem parte do esporte e não devem ser encarados com alarde.

"Acontece. Poderiam ser quatro atletas de quatro equipes diferentes e aí não teria tanto destaque dessa forma negativa. Quem nunca perdeu hoje? No MMA, não sei, as pessoas ainda estão no meio do caminho, mas não sabem o que pode acontecer. Acho que o que aconteceu foi algo normal. Lógico que eles têm que fazer as correções, igual eles falaram alguma coisa depois, que vão corrigir. Com certeza eles vão voltar melhor e vou estar aqui torcendo por eles", afirmou.

Apesar de reconhecer a necessidade de ajustes, 'Poatan' acredita que o momento pode ser superado com foco e cabeça fria. Ele também deixou um recado direto aos atletas da equipe paulista.

"Esfriar a cabeça, não ligar para provocações e fazer as correções. Saber onde que errou, porque, a partir do momento que você sabe onde você errou, tudo se torna mais fácil", aconselhou.

Revanche

Enquanto observa à distância os passos dos companheiros de profissão, o lutador já tem data marcada para retornar ao octógono. No dia 4 de outubro, ele enfrenta Magomed Ankalaev no UFC 320, em revanche válida pelo cinturão dos meio-pesados - título que atualmente pertence ao russo, após vitória no primeiro encontro entre ambos.

O duelo representa uma oportunidade de redenção e a chance de Poatan recuperar o posto de campeão da divisão. Caso vença, o brasileiro consolidará ainda mais sua trajetória no Ultimate, onde já conquistou cinturões em duas categorias distintas.

